中國混凝土遭環保署拒續牌申請　已提上訴　願另覓地建新廠房

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-07 18:00

環保署早前表示，位於油塘的「中國混凝土有限公司」被發現涉嫌數宗違反牌照條款個案，故拒絕其續牌申請。 「中國混凝土有限公司」今日（7日）表示，已於上月中就事件向環境保護署提出上訴，批評環保署否決續牌申請欠缺足夠理據、有違一貫程序。該公司亦表示，他們是30多年的土生土長香港企業，現時廠房毗鄰豪宅地盤，認為環保署因受壓於由發展商帶動的民間反對聲音而作出此項決定，對未能獲得政府更多支援深表遺憾。 「中國混凝土有限公司」續指，願意在覓得適當地點後，興建高科技的無污染混凝土廠，放棄現有廠房。

環保署拒絕「中國混凝土有限公司」續牌申請，公司已就事件提出上訴。（GOOGLE MAP截圖）

「中國混凝土有限公司」指出，環保署於4月29日通知，拒絕其油塘廠房水泥庫容量的牌照續牌申請後，並已於5月18日提出上訴，並會於日內進一步提交文件予上訴委員會。

中國混凝土：拒續牌理由牽強 事前無警告

該公司批評，環保署此次否決申請的做法與過去大為不同，署方只指稱「該廠過往環保表現欠佳。惟廠方未能就該申請提交足夠資料證明有能力提供、安裝及有效運行所需的可行措施。」中國混凝土認為理由牽強，有別於以前會提出確鑿的理據，又指環保署過去會在否決續牌前先行提出警告，此次卻突然即時作出否決。

該混凝土廠位於臨海地。（GOOGLE MAP 截圖）

指殖根香港30多年 多年為香港製造基建

「中國混凝土有限公司」表示，作為一家殖根香港30多年的土生土長香港企業，現時廠房毗鄰則為三家中資發展商 (五礦、越秀及青建) 發展的豪宅地盤，認為署方因受壓於由發展商帶動的民間反對聲音而作出此項決定，有欠客觀公正，又指公司多年來為香港製造基建以及樓宇建設所需的混凝土材料，對未能獲得政府更多支援深表遺憾。

願意遷離現址另建新廠

中國混凝土有限公司重申，廠房目前會繼續營運，並持續完善現有廠房的生產程序，並已在去年5月向政府表示，願意遷離現址另建新廠，以興建一所高科技、先進的無污染室內環保混凝土廠。

該公司認為，近日油塘廠房運作引發的爭議，是屬於「歷史遺留」的問題，源於廠房遠早於民居在油塘出現，政府有責任構思長遠的治本解決方案。