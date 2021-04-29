油塘「中國混凝土」曾屢被揭不當運作遭定罪　環保署拒續牌申請

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-29 14:41

環保署今日（29日）表示，油塘東源街22號的「中國混凝土有限公司」，執法人員過往巡查多次，發現該混凝土廠不當運作，多次向該廠作出勸喻和警告，甚至向該廠提出檢控，至今仍發現該廠涉嫌數宗違反牌照條款個案，故拒絕其續牌申請。 根據《空氣污染管制條例》，涉事混凝土廠可於收到署方拒絶牌照續期通知的21天內，向上訴委員會提出上訴，否則混凝土廠必須在上訴期限屆滿後，停止運作。

環保署拒絕「中國混凝土有限公司」續牌申請。（GOOGLE MAP截圖）

環保署表示，一直重視油塘區內混凝土廠運作情況，並不斷加強巡查，以監察混凝土廠有否嚴格遵守指明工序牌照的條款，採取最好及切實可行的措施，盡量避免對附近居民造成環境滋擾。

署方執法人員在過往巡查期間，多次發現該混凝土廠不當運作。除多次向該廠作出勸喻和警告外，先後於2018年和2020年分別就1宗和2宗涉嫌違反牌照條款的個案，向該廠提出檢控，該廠其後被法院定罪。自2021年年初至今，環保署仍然發現該廠涉嫌數宗違反牌照條款的個案，正在進一步搜證和整理證據，以期提出檢控。

該混凝土廠位於臨海地。（GOOGLE MAP 截圖）

環保署︰混凝土廠過往環保表現欠佳

發言人解釋，該廠過往環保表現欠佳，惟廠方未能就該申請提交足夠資料證明有能力提供、安裝及有效運行所需的可行措施，以防止污染物的排放及避免對附近居民構成滋擾，因此未能符合《空氣污染管制條例》有關續牌申請的要求，所以署方決定拒絶該混凝土廠的續牌申請。

根據《空氣污染管制條例》，有關混凝土廠可於收到署方拒絶牌照續期通知的21天內，向上訴委員會提出上訴，否則混凝土廠必須在上訴期限屆滿後，停止運作。