港航A320客機7月起停飛　機師半年假期僅1個月薪金　預告會裁員

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-09 18:19

香港航空主席侯偉今日（9日）向員工發信表示，隨着落實合併部門和整合工作，過剩的員工需作新安排，包括自願長期帶薪休假（Voluntary Long Pay Leave Scheme）和裁員。空中巴士A320將從今年7月起停飛一年。所有A320 機師將獲長期帶薪休假，6個月假期可得1個月的固定工資，而9個月假期可獲2個月固定工資，詳情將向受影響僱員另行公布。

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主席侯偉：東薈城辦事處搬回港航訓練大樓

香港航空主席侯偉向員工發信稱，公司現在處於危急關頭。過去兩年，業務受社會動盪及疫情嚴重影響，在這個充滿挑戰的時期，為了讓公司保持活力及挽救工作，實施了節約成本措施和無薪休假計劃；同時，公司加快步伐調整業務策略，以應對千變萬化的市場環境。他指港航亦申請了政府補貼，但只能為公司起輕微緩解作用。

他續稱，恢復航運未見起色，公司重組計劃不能再拖延，港航必須轉型為更精簡、更高效率，以確保在未來充滿挑戰的日子繼續運營。隨着落實合併部門和整合工作，新結構下過剩的員工需作新安排，包括自願長期帶薪休假（Voluntary Long Pay Leave Scheme）和裁員。無薪休假計劃將繼續進行，直至另行通知，公司亦會推出新的薪酬待遇。為進一步節省成本，東薈城辦事處的所有員工將於今年8月前，搬遷至香港航空訓練大樓（HKATA）。

港航將現役機隊維持在約八架空中巴士A330。空中巴士 A320將從今年7月起停飛一年。(港航FB專頁圖片)

只維持營運八架空中巴士A330

侯偉預計可見年期旅遊需求低，港航將現役機隊維持在約八架空中巴士A330。空中巴士 A320將從今年7月起停飛一年。所有A320 飛行員將獲得長期帶薪休假，6個月假期可得1個月的固定工資，而9個月假期可得2個月固定工資，詳情將向受影響僱員另行公布。他對受影響員工深表遺憾，但為了保障港航未來，必須作出此決定。