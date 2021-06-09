科學委員會認同12歲起可打復必泰　全校7成人已打有條件全面復課

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-09 21:24

衛生防護中心轄下兩個科學委員會今日（9日）舉行聯席會議。其中疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆會後表示，認同復必泰疫苗接種年齡降至12歲，又指青少年除了可到疫苗接種中心打針外，亦可在學校集體出發打針。若有一定人數，亦可安排在學校注射疫苗。他表示，只要疫苗接種率達7至8成，學校絕對有條件全面復課，當在戶外進行劇烈運動時，已打針的學生可能無需戴口罩。 劉宇隆亦指，現時院舍長者接種率只得3%，而長者是最高危的一族，故兩個科學委員會一致認同，若長者曾接種流感疫苗，應可安全接種新冠病毒疫苗。不過，若身體較弱的長者，亦應先評估風險。

衛生防護中心轄下兩個科學委員會舉行聯席會議，認同復必泰疫苗接種年齡降至12歲。（李澤彤攝）

有確診兒童現溶血 疫苗可減低出現併發症

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆說，全球有13個國家已容許低至12歲人士接種復必泰，當中年齡介乎12至15歲的青少年中，美國有330萬人已接種疫苗，加拿大有50萬人、新加坡則有2萬人。

劉宇隆表示，疫苗可有助個人保護，過去本港有兒童患者出現嚴重併發症，包括有兒童中招後出現溶血，需要多種藥物控制，至今個案仍要跟進。同時，外國個案出現「多系統性發炎綜合症」亦很常見，香港亦有一宗個案，故深信疫苗減低出現併發症。

劉宇隆又指，只要疫苗接種率達7至8成，學校絕對有條件全面復課。當在戶外進行劇烈運動時，已打針的學生可能無須口罩。他又指，兒童打針後可保護家中的長者。

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可安排到校打針

劉宇隆續指，日後可能會「三管齊下」，青少年可到疫苗接種中心打針，亦可在學校集體出發打針，甚至有足夠一定人數後，可安排在學校注射疫苗。

對於有人接種復必泰疫苗出現心肌炎，劉宇隆指小組曾就此討論，認為有關情況只在特定情況下發生，且情況輕徵，只要有適當休息，約4至5日已能康復。他又指，心肌炎較多出現在接種第二針的首四天，故建議青少年接種第二針後，應盡量多休息及喝水，避免進行劇烈運動。

▼打針年齡門檻降低，年輕人接種科興疫苗情況▼

副作用或較外國少

劉宇隆又指，在過去一個月，曾為青少年注射復必泰或科興疫苗，當中有84人已注射首針復必泰，有8至9成人手臂疼痛；而疲倦亦很常見，但1至2天已回復正常；同時亦有人頭痛。他強調，這些副作用較輕徵，嚴重只佔很少數，約2至3日後已康復，「香港細路仔打復必泰，（副作用）基本上同國外報道分別唔大，甚至比國外報道嘅一般反應少5至6個百分點。」

他又指，參考研究數據，注射復必泰後的反應較強烈，但抗體水平會較高；而科興的一般反應會低約一半，故抗體水平或未如復必泰，並形容是「no pain no gain」。

衛生防護中心總監林文健亦指，本港累計有超過158萬人已接種新冠疫苗，佔可接種人口24%，數據遠低於美國的51％，以及以色列的63％，坦言香港要「急起直追」。