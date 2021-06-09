新冠疫苗｜珀麗灣客運要求員工不打針須兩周一檢測　接種有兩日假

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

政府、商界近月落力「谷針」，多間私人機構響應，為員工接種疫苗提供假期等誘因，亦推出抽獎或優惠鼓勵市民接種。新地旗下的珀麗灣客運，今日（9日）向員工發通告，指會為員工提供最多兩日疫苗假期，惟若不接種疫苗，由今日起推行每14天定期檢測，若已完成接種兩劑疫苗，則可兩個月檢測一次。

新地亦為九巴母公司載通客運的大股東，近日亦安排外展接種服務，在九龍灣車廠為員工打針，但暫未有兩周一檢安排。

珀麗灣客運要求沒有打針員工每兩周檢測一次，已打兩針逾14日可獲豁免。

珀麗灣客運由新鴻基地產全資擁有，主要為珀麗灣居民提供出入屋苑的交通服務。公司今日向員工發備忘錄，指由今日起，公司會推行每14天定期檢測，完成兩劑疫苗接種後逾14天的前線員工可獲豁免，但仍要每兩個月檢測一次，以保障乘客及同事健康安全。

珀麗灣客運亦容許員工不扣假在辦工時間接種疫苗，並在接種當日留家休息，亦能獲得最多兩天疫苗假期。為吸引更多員工接種疫苗，珀麗灣客運員工亦可參與總公司新地集團的打針獎勵計劃，抽電話及現金券等。

九巴將於九龍灣車廠設展疫苗接種站。（資料圖片）

九巴昨日（8日）亦向員工發通告，指料在7月5日及6日，在九龍灣車廠分別設復必泰疫苗及科興疫苗外展接種站，九巴及龍運的員工和其家屬均可報名，惟有指九巴未有提供疫苗假予員工。

置地為接種疫苗香港員工提供支援　包括3800元及四日「疫苗假」
新冠疫苗｜邵家輝倡設接種限期　逾期打針付費　陳肇始未正面回應
疫苗抽獎優惠｜星夢郵輪大抽獎　大獎可一年無限次搭乘雲頂夢號
新冠疫苗｜打針基層獲資助1000元　社協指先考慮低收入、居劏房者
新冠疫苗｜多3.6萬人打針　預約人數微跌3.6%　9人周一打針後送院

▼屯馬線3個車站特色一覽▼

▼屯馬線土瓜灣站▼

+3
+3
+3
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。