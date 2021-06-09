新冠疫苗｜珀麗灣客運要求員工不打針須兩周一檢測　接種有兩日假

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-09 17:29

政府、商界近月落力「谷針」，多間私人機構響應，為員工接種疫苗提供假期等誘因，亦推出抽獎或優惠鼓勵市民接種。新地旗下的珀麗灣客運，今日（9日）向員工發通告，指會為員工提供最多兩日疫苗假期，惟若不接種疫苗，由今日起推行每14天定期檢測，若已完成接種兩劑疫苗，則可兩個月檢測一次。 新地亦為九巴母公司載通客運的大股東，近日亦安排外展接種服務，在九龍灣車廠為員工打針，但暫未有兩周一檢安排。

珀麗灣客運要求沒有打針員工每兩周檢測一次，已打兩針逾14日可獲豁免。

珀麗灣客運由新鴻基地產全資擁有，主要為珀麗灣居民提供出入屋苑的交通服務。公司今日向員工發備忘錄，指由今日起，公司會推行每14天定期檢測，完成兩劑疫苗接種後逾14天的前線員工可獲豁免，但仍要每兩個月檢測一次，以保障乘客及同事健康安全。

珀麗灣客運亦容許員工不扣假在辦工時間接種疫苗，並在接種當日留家休息，亦能獲得最多兩天疫苗假期。為吸引更多員工接種疫苗，珀麗灣客運員工亦可參與總公司新地集團的打針獎勵計劃，抽電話及現金券等。

九巴將於九龍灣車廠設展疫苗接種站。（資料圖片）

九巴昨日（8日）亦向員工發通告，指料在7月5日及6日，在九龍灣車廠分別設復必泰疫苗及科興疫苗外展接種站，九巴及龍運的員工和其家屬均可報名，惟有指九巴未有提供疫苗假予員工。

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