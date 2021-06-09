居屋2020｜啟翔苑第一滴血　錄首宗撻訂　料買家遭殺訂最多37萬

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-09 22:37

【居屋/啟翔苑/山麗苑/錦駿苑/彩禾苑】今期居屋以市價六折推出四個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，至今已開始揀樓8日。 自揀樓以來，位處市中心、今期「樓王」所在的啟翔苑最受買家歡迎，短短8日已售出6成單位。不過，啟翔苑今日（9日）錄得首宗撻訂，單位實用面積399呎，買家料被沒收至多約37萬元訂金。

鑽石山啟翔苑位置優越，與港鐵站鑽石山站只有數分鐘路程，惟今日錄得首宗撻訂。（歐嘉樂攝）

▼即睇今期新居屋▼

+ 21 + 21 + 21

啟翔苑已售出超過600伙

新居屋揀樓程序已踏入第8日，當中啟翔苑深入買家歡迎，至今已售出超過600伙，即有6成單位已被售。相反，其餘3個新屋苑則較冷清，其中山麗苑只售出35伙，只得1%單位已售。

不過，「爭崩頭」的啟翔苑今日錄得首宗撻訂。單位位於B座16樓7室，售371.67萬元。單位實用面積399平方呎，呎價9,315元。單位在6月4日成交，並在今日撤銷買賣協議。

若準買家申請撤銷買賣協議，房委會就會沒收相等樓價百分之五至十的訂金。若買家為白表客，以一成訂金計算，估計損失訂金約37.16萬元；若買家為綠表客，以最少5%訂金計，估計損手約18.58萬元。