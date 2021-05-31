居屋2020｜ 白表客跟車牌號碼揀樓　買入啟翔苑：揀返308室

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-31 13:50

【居屋/啟翔苑/山麗苑/錦駿苑/彩禾苑】今期居屋以市價六折推出四個屋苑，當中包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，今日（31）起踏入揀樓程序。 有準買家選購了鑽石山啟翔苑高層大單位，坦言除了因為面積大外，選購這單位亦另有「特殊原因」，「因為我車牌係308，所以我揀返308室。」亦有買家終於「中獎」，但卻表示心情平淡：「我成日都中獎！」

白表申請者李先生選購了鑽石山啟翔苑B座高層8室，實用面積逾500呎，「因為我車牌係308，所以我揀返某一層嘅308室。」 他又說，本來心儀長沙灣的重售居屋貨尾單位，但心儀單位已被選購，故只可選擇啟翔苑。

李先生指，今次是第二次申請居屋，日後打算一家六口居住，「覺得自己幸運⋯貴都無辦法，香港樓係咁，私家樓又買唔起，申請公屋我個仔份糧又超咗少少。」他指，現時一家六口正租住約300呎的深水埗唐樓單位，但每月租金約9,600元，「好逼㗎⋯都可以講得係劏房。」

李先生按照車牌揀樓，最終選購了鑽石山啟翔苑高層大單位。（王潔恩擇）

綠表申請者：我成日都中獎

綠表申請者趙先生已退休，透過家有長者申請居屋，並揀選了啟翔苑B座中層一個單位。他認為鑽石山地點方便，過去已抽居屋兩至三次，今次才可以正式揀樓，但形容自己心情平淡，「我成日都中獎！」他又指，日後子女協助供樓。

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