袁國勇倡政府續公布疫苗死亡事件　聶德權：非不公布只是調整方式

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-10 17:39

政府以往會透過新聞稿等方式公布新冠疫苗接種者死亡的事件，但早前疫苗臨牀事件評估專家委員會通過，個別死亡個案只會在與疫苗接種有「潛在關聯」的情況下才作出公布，不過，政府專家顧問袁國勇並不認同新做法，建議政府繼續公布。 公務員事務局局長聶德權今天（10日）回應指，政府發放資訊仍然持有透明開放的原則，相關的資訊不是不公布，只是調整了公布的方式，有因果關係的個案會公布，無因果關係、未確立因果關係的個案則不會逐項公布，只需透過每月一次的報告去公布，相信可以令到市民不會「只見樹木，不見樹林」。

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本月初香港大學微生物學系講座教授袁國勇回應政府的新做法時，稱「一定要公布」疫苗死亡個案，只需在公布的同時，列明無打針的死亡數字，令市民不會對疫苗的印象存在錯覺便可。

聶德權今天在記者會回應時指，政府發放資訊仍然持有透明開放的原則，相關的資訊不是不公布，只是調整了公布的方式，因為以往的死亡個案最後很多時都無因果關係。他稱，有因果關係的個案會公布，無因果關係、未確立因果關係的個案則不會逐項公布，只需透過每月一次的報告、每周一次的新聞稿去公布。

政府以往亦會每晚公布前一天打針後入院的病人情況，但現時僅公布相關的人數，聶德權指因為這些人通常只是出現常見副作用，故不需巨細無遺地公布，只需公布嚴重事故，相信可以令到市民不會「只見樹木，不見樹林」。

食物及衞生局局長陳肇始補充，疫苗臨牀事件評估專家委員會無發現任何不尋常的現象，亦未見異常事件與疫苗有關，強調會繼續收集數據作評估。

另一方面，聶德權指本港29間接種中心只會運作至9月底，其後會關閉，在9月後私家診所、其他醫療機構仍可為市民打針，但接種量一定不及接種中心，而且需照顧長期病患、因個人情況未趕得及接種的人。他指，屆時私家診所可打科興疫苗，而BioNTech復必泰疫苗則需視乎場地，呼籲市民盡量在8月底前打第一針。他補充，在9月後如果特定群組有需要，政府會照顧他們，但無解釋有哪些特定群組。