政府推3途徑便利師生家長接種新冠疫苗　12至15歲青少年6.14開打

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-06-10 16:26

公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始教授和教育局局長楊潤雄就新冠疫苗接種計劃見記者，交代有關學童接種疫苗安排詳情。新措施下，政府會提供3種途徑便利師生、家長接種。12至15歲青少年可於6月11日起，在疫苗接種專題網站預約最快下周一前往接種中心打針。

自行網上預約

12至15歲青少年可於6月11日早上9時起，在疫苗接種專題網站預約最快於6月14日到24間接種中心。青少年需攜同家長同意書到社區疫苗接種中心打針。

特別預約

政府最快可於6月21日開始為學校提供特別預約服務，預留指定時段打針。屆時會由政府安排巴士接送師生、家長往返學校及接種中心，而家長並非一定要陪同子女接種，只是最大化善用資源，方便有意接種家長。

外展接種

最快6月２８日起，初步估計學校學生或教職員要達到300人，才可安排外展隊入校接種疫苗。根據政府為企業已在進行的外展接種的經驗，大約只需提供到一個約1500呎的空間便可，對學校來說不會太困難。

按圖即睇科學委員會主席劉宇隆提出4大原因鼓勵兒童接種：

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按圖即睇12至16歲青少年分別接種復必泰和科興疫苗後的反應：

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