新冠疫苗｜高永文：疫苗保護期料不足一年　群體免疫不可拖延接種

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-10 15:08

食物及衞生局前局長高永文今日（10日）出席新城電台節目，接受立法會議員、前政治助理陳凱欣訪問。他指要達致群組免疫，市民不可延展至一至兩年後才打針，因為疫苗保護力會隨時間消失，不同專家認為保護期介乎半年至一年。若在計劃推出年多後才打針，最初接種的人士保護力已過。 疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在同一節目稱，將在暑假進行滾動式調查，了解青少年接種新冠疫苗的意向 。如發現多人擔心疫苗安全性問題而不願接種，便要加強解說工作，譬如製作教育錄像。

食物及衞生局前局長高永文出席新城電台節目，接受立法會議員、前政治助理陳凱欣訪問。（Facebook截圖）

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天水圍17歲少女一家三口相繼感染變種病毒，至今已接近一周。高永文稱暫時未有決定性資料，推斷這個小型家庭群組爆發是否已完結，未來要再觀察一至兩周。他又說，就算本港渡過了第四波，亦不代表日後再無新增個案，提醒要有心理準備，未來幾年將要繼續面對疫情小反覆。

他指，現在首先要確保第四波疫情穩定受控，再加把勁促進疫苗接種率。他對本港疫苗接種率「好失望」，認為比預期低很多。他提醒，要達致群組免疫，市民不可延展至一至兩年後才打針，因為疫苗保護力會隨時間消失，目前仍未肯定保護時間有多長，不同專家認為介乎半年至一年。若在計劃推出年多後才打針，最初接種的人士保護力已過。他又預告，市民以後可能每年須補打新冠疫苗。

被問到本港是否可能在半年內追接種率大落後，達七成人打針，高永文坦言「可能唔係無嘅，要睇大家努力。」他認為宣傳不能單靠醫學界和政府，很欣賞商界人士推出各種誘因，提升市民關注度，亦間接鼓勵公司及組織鼓勵員工打針。

高永文認為宣傳不能單靠醫學界和政府，很欣賞商界人士推出各種誘因，提升市民關注度。（Facebook截圖）

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆透露，將在暑假進行「試探式」的滾動式調查，了解青少年接種新冠疫苗的意向。（資料圖片／李澤彤攝）

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆透露，將在暑假進行「試探式」的滾動式調查，了解青少年接種新冠疫苗的意向、願意或拒絕打針的原因 。如發現多人擔心疫苗安全性問題而不願接種，便要加強解說工作，譬如製作教育錄像，並改善打針後續工作。他又稱，若學校接種率達八至九成，或可恢復全日面授課堂，以及容許上體育課不戴口罩。

劉宇隆又說，新冠疫苗剛推出市面時，醫生及衞生防護中心均感到擔心，所以設計接種指引較為謹慎，但如今接種計劃已展開3個月，他認為指引「過度小心」 ，需要更新，希望透過不同途徑促進疫苗接種。

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被問到12歲以下的兒童是否適合打針，劉宇隆表示，科興已公開第一及二期研究數據，約500名3至17歲的兒童及青少年接種與成人相若的劑量，短期數據顯示疫苗安全，而他們的抗體比成年人更高，保護力必不遜成人。 但本港批准有關安排需要第三期報告，他透露科興這一至兩周會在智利開展第三期臨床研究，年底將有報告。而復必泰亦正為6個月至12歲的幼兒及兒童進行疫苗測試研究，料於數個月內完成，若通過美國食品藥物管理局批准，將開始容許12歲以下人士接種。