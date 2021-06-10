壹傳媒被撿走資料案　官拒批臨時禁制令　免影響警方繼續調查

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-10 20:02

壹傳媒和集團創辦人黎智英等早前向法庭申請，要求警方歸還去年到壹傳媒大樓檢取的物品中，屬法律專業保密權和新聞材料的資料。壹傳媒其後申請要求加入其他理據，包括手令屬非法，及要求臨時禁制令、禁止警方使用相關資料等。高等法院法官今(10日)頒下判辭，裁定壹傳媒敗訴，認為應透過司法覆核爭議手令屬非法，其指其做法屬濫用程序，同時亦拒批臨時禁令，免阻警方繼續調查。

9名原告：壹傳媒有限公司、蘋果日報慈善基金、蘋果日報有限公司、壹傳媒管理服務有限公司、壹傳媒創辦人黎智英、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、壹傳媒行政總監黃偉強、壹傳媒動畫總經理吳達光等，被告為警務處處長。

應透過司法覆核挑戰手令合法性

法官在判辭指，挑戰手令合法性只能透過司法覆核提出。原告方現時在民事訴訟提出，避開展開司法覆核需取得的許可，屬濫用程序。

原告就手令的合法性提出多項質疑，包括質疑涉案手令是根據國安法第43條向總裁判官申請，只能撿取與國安法相關的物品。惟警方檢取多項商業紀錄，認為與國安法罪行無關。

2020年8月10日，警方拘捕黎智英及到壹傳媒大樓搜查，並撿走大量文件。(詳看下圖)

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指搜出物品與國安法無關僅屬猜測

法官認為，原告方指稱警方搜出的物品與國安法無關，只是他們的猜測，又指警方執行手令時，有權檢取相信屬其他罪行的物品。而在涉案的手令中，亦列明搜查涉及國安法和串謀欺詐罪。

此外，原告質疑手令是根據國安法申請，但申請的警員則屬商業罪案調查科，因此屬不合法。法官反駁，指國安法並非只授權國安處的警員申請手令。

若批禁令或阻警方調查

原告申請臨時禁制令，以禁警方使用檢取的資料，法官亦拒絕批出，並指禁令會阻警方繼續調查。但法官准在被告方不反對下，讓原告修改傳票部份內容，包括加入另一項涉及事實爭議的理據。

案件編號：HCMP 1217、1218、1219、1221、1222、1239、1240/2020