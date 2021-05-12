傳蘋果日報被取締　壹傳媒CEO：唔會自己執笠　無疏散員工方案

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-12 12:31

政界近日有傳《蘋果日報》可能在「七一」前被取締，壹傳媒集團昨（11日）召開員工大會，行政總裁張劍虹指，取締傳聞十分荒謬，澄清集團現時沒有疏散員工的方案，「《蘋果日報》係唔會自己執笠」，會照常報道新聞。他稱，若員工因採訪工作遇到法律訴訟，即使已離職，公司亦會支援到底。 據了解，《蘋果日報》近日出現離職潮，多名中高層編採人員相繼辭職，有員工要求管理層解散公司。

CEO張劍虹：若用地被收回會覓地搬遷 不會結業

據《蘋果日報》昨晚報道，出席員工大會的包括張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、蘋果動新聞平台總監張志偉、總編輯羅偉光及執行總編輯林文宗。

張劍虹發言時強調，《蘋果日報》並非犯罪組織，而是新聞機構，符合出版及印刷規定。他指若法例再收緊，公司有應變措施，若用地被收回，便會覓地搬遷，不會結業。

張劍虹提到，壹傳媒創辦人黎智英上月去信同事，提醒同事目前新聞自由是危險的工作，同事要份外小心。他舉例指過過去的新聞工作，例如查冊等是沒有問題，「而家《蘋果》被人用放大鏡檢視，所以大家樣樣嘢要小心」，又提醒同事要以客觀事實報道，不應情緒化。

副社長：員工留下是「政治決定」

《蘋果日報》副社長陳沛敏稱，若公司遭取締或無法繼續運作，公司必定會按勞工法例賠償員工，又稱即使收到可靠消息指《蘋果》即將被取締，她仍會留守至最後一刻，但她明白各人有不同考慮，建議同事自行評估可承受的風險。她形容，「今時今日做《蘋果》，唔係純粹只想做記者，係more than一份工」，稱決定留下的員工是作出「政治決定」。



總編輯羅偉光表示，公司對任何同事的法律訴訟都會支援到底，管理層已向各部門主管提供律師聯絡方法及相關法律資訊。

會上有記者關注《蘋果》日後採訪方針會否有變，羅偉光指，明白員工對觸及《國安法》「紅線」有所憂慮，但坦言不可能向員工提供明確指引，強調《蘋果》方針是繼續保障公眾知情權。

工會：未提出具體措施釋除同事疑慮

壹傳媒工會發言人表示，對於公司在如今艱難環境下仍堅持新聞自由，工會表示贊同，但管理層在員工大會上表現的態度，令人覺得輕視同事的擔心和憂慮，除了法律支援外，未有提出具體措施，釋除同事的疑慮，比較令人失望，敦促管理層持開放態度聆聽同事意見。

警務處處長鄧炳強昨（11日）不點名批評《蘋果日報》，並列舉近期三篇報道，指當中內容是「生安白造」，質疑是否想煽動仇恨、分裂社會及製造矛盾。早前有親中報章發表評論，提倡取締《蘋果》。