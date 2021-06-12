山頂纜車｜服務32載第5代纜車退役　新車低地台保復古元素

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-12 09:00

一幢幢高樓大廈向山倒下，整個香港傾斜下墜，越過樹影，太平山頂映入眼簾。接載着遊客上落的山頂纜車，原來已是第五代型號。紅色車身，配上懷舊按鈕和燈箱，爬坡32載，終迎來退役之年。 山頂纜車將於6月28日起暫停營運，並進行約6個月翻新，第5代纜車亦會隨之退役，山頂纜車公司總經理曾瑛美指，期待今年尾向市民介紹新列車，透露新車將有210個座位，亦會有低地台設計方便輪椅人士上落，但強調會保留復古元素。

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由於山頂纜車沿途要經過石橋底，令纜車闊度未能增加，故新纜車會加長以接載更多乘客。（盧翊銘攝）

新車載客人數增近倍

山頂纜車將於營運至6月27日，之後將關閉約半年進行升級工程。曾瑛美說，山頂纜車為香港標誌性地標，疫情前吸引眾多遊行，令纜車站經常出現排長龍的情況，故整個升級內容除了把現時可載120人的第五代纜車，更換為載客量有210人的新纜車外，亦會擴建花園道總站，令站內可有1,300人同時等候，並增設展品及多媒體設施。除此之外，整套纜車系統，包括路軌、纜索、信號系統等全部都會更換。

山頂纜車公司總經理曾瑛美說，疫情之下，纜車客量大跌8至9成。（盧翊銘攝）

車門加闊方便輪椅使用者上落

談及未來新列車，曾瑛美指要先保留神秘感，但強調會保留古典味，繼續沿用木櫈設計，懷舊按鈕等，並由此盡量優化，透露新車將再無梯級，車門亦會加闊，方便輪椅使用者上落，並會更添觀光原素，在玻璃窗和天窗，以及空氣調節系統等亦會比現時進步。

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翻新工程涉7億元 新車在瑞士採購

曾瑛美表示，整個新系統都在瑞士採購，為與第五代纜車同一間製造商Von Roll Transport System，期望今年底可完成整個工程。因新冠肺炎疫情，新纜車設備採購都延遲，原訂去年夏天已會停駛翻新，但延至今年6月尾才開始，令投資金額上升，現需逾7億港元完成整個翻新工程。

山頂纜車升級工程因疫情影響，整個工序延遲近一年。（盧翊銘攝）

然而，疫情更令香港旅遊業走進寒冬，令已轉型為觀光服務的山頂纜車收入大減。曾說，山頂纜車乘客過去有逾9成均為外地及內地遊客，客量跌幅有8至9成，但仍然繼續運作「一路冇停過，年中無休」。問到會否有加價壓力，她指，要視乎市場環境變動，暫時未能有定案。

她指現時會努力期待疫情過去，期望新車準備好後，可以等待通關後歡迎旅客，相信作為香港地標的角色不會變，繼續推廣香港旅遊。