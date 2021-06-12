山頂纜車｜每日上落太平山約百次　五代車廂見證香港高低起跌

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-12 09:00

山頂纜車服務香港133年，已由原來交通運輸用途，轉變為旅遊觀光熱點，見證香港發展，歷代列車外型亦因而有所轉變。即將退役的第五代列車於1989年起投入運作，伴着港人經歷回歸、金融風暴、非典型肺炎SARS，以至新冠肺炎等高低起跌。

五代山頂纜車一覽

延伸閱讀：山頂纜車｜服務32載第5代纜車退役 新車低地台保復古元素

首數代主要接載達官貴人上山頂住所

山頂纜車總經理曾瑛美說，過去五代纜車中，首數代都是主要用作交通工具，接載當時居住山頂的達官貴人或酒店旅客，後來加入安全考量才加上車門；而第四代開始，纜車逐漸變為香港旅遊工具，車款設計亦隨其轉化成觀光景點及旅客需求，例如第五代纜車有加大車窗，亦增設天窗方便旅客看風景，加上客量增加，亦在車廂走廊引入波浪型設計，讓企位乘客在纜車傾斜時更舒適；車上亦有中途站按鈕，方便乘客在各個有歷史特色的車站下車。

山頂纜車｜服務32載第5代纜車退役 新車低地台保復古元素

記錄乘客國籍變化

第五代列車在1989年投入運作，曾瑛美形容，此代纜車對香港旅遊業「擔當一個好重要嘅角色」，指過去30多年，見盡香港黃金歲月。由1997年回歸後，遇上亞洲金融風暴，再爆發SARS非典型肺炎，迎來中國大陸城市通關開放旅遊，再見證近期新冠肺炎爆發，由過去主要為西方國家或日本遊客較多，後來內地遊客湧至，近年更有印度等新興市場，「國際化、豐富咗好多」。惟她說，見盡高低起跌，新冠肺炎仍為最具挑戰的一役。

曾瑛美介紹，手上為第四代纜車運作時，中途站掛上的告示，提醒乘客如要上車，應在纜車距離100碼前揮手示意。（盧翊銘攝）

工释完成後可省七成排隊時間

疫情令全球旅遊停滯，曾說，近一年車廂只有香港人，多為行山客，或到太平山頂呼吸新鮮空氣。她表示，香港人一直為山頂纜車客群，但過去旅客排隊人龍或令港人卻步，她指工程完成後可縮短7成排隊時間，是對香港人的好消息。

Richard已駕駛纜車20年，每天面對各地旅客，都學懂數句印度文、日文等傍身。（盧翊銘攝）

車長：港島高樓大廈亦有所「成長」

已駕駛纜車20年的車長Richard每天接載乘客來回太平山，亦留意到車廂遊客減少，期望新纜車載客量更高，車廂有更多乘客可以更熱鬧。惟對多年「戰友」退役他亦深感不捨，指不論是車廂內的木櫈、天窗，以至控制台上的零件都「好掛住、好欣賞」。每日上班均可看到維港美景，他說，不論雲海或是雙彩虹都一一飽覽，多年來山邊樹木長高，港島的高樓大廈亦有所「成長」，變得更高、更多。

山頂纜車為第五代纜車設計告別新裝

乘客回憶：昔母親帶來坐，今帶孫坐上山

山頂纜車盛載港人的童年回憶，冼女士指，過去乘坐山頂纜車「好大件事」，需要乖巧聽話，媽媽才會帶她坐纜車，回想當年是乘坐綠色車身的第四代纜車，相隔多年，亦再帶孫兒乘坐第五代纜車，感受一下。



70歲的Theresa退休前在中環上班，會與同事到山頂野餐，退休後更會有空就坐車到山頂逛逛，天氣好時，可以兩三個星期就坐一次纜車。她說喜歡纜車懷舊的感覺，加上坐巴士要兜圈轉彎易反胃，乘坐纜車更舒適。