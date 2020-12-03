百年歷史白加道山頂纜車站　古諮會擬評為一級歷史建築

古諮會將於下周四（10日）開會，當中將討論多個歷史建築物的擬議評級，包括白加道山頂纜車站擬列作一級歷史建築，而香港動植物公園多個部份獲建議分別列作一、二級及三級歷史建築；此外，元朗新田仁壽圍的圍門、圍牆等亦擬列為三級歷史建築。 已被列為一級歷史建築的元朗新田蕃田村文氏宗祠，古諮會指因收到新增資料，要求附屬建築納入評級範圍內，決定重新審視評級範圍。

白加道山頂纜車站獲建議列為一級歷史建築。（資料圖片）

古諮會建議將白加道山頂纜車站列為一級歷史建築。纜車站位於山頂白加道，建於1919年，為往山頂方向纜車的最後一個中途站，並只有一個月台，市民可極近距離垷看纜車上落。

此外，香港動植物公園有三個部份亦獲建議列為一級歷史建築，包括建於1861年至1864年期間的前主要入口石柱及台階、建於1928年的華人紀念碑及建於1866年的前演奏台。根據康文署網站，石柱上上刻有「Old Botanic Gardens（舊植物公園）」字樣，從而可知公園早年被稱為植物公園；華人紀念碑為紀念第一次世界大戰時殉難的華人，於二次大戰時曾遭損毀，其後修復時加上刻文，以悼念在兩次世界大戰中殉難的華人，而牌坊前後各有一對雄性石獅守護。至於前演奏台當年為駐港英軍樂隊用作演奏，現改為涼亭；原為攢尖頂建築，重修後改為平頂，鑄鐵支柱及花崗石地台則保持原貌。

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新田蕃田村文氏宗祠擬擴大評級範圍

公園內的花園道閘門門柱擬列為二級歷史建築，約建於1867年；而動植物公園食水配水庫隧道口及公園通往噴水池平台台階擬列為三級歷史建築，分別建於1931年至1933年間及1931年至1933年間。至於元朗新田仁壽圍的圍門、圍牆及神廳亦擬評為三級歷史建築，料建於十八世紀初。

此外，於2010年被評為一級歷史建築的元朗新田蕃田村文氏宗祠，古蹟辦接獲文氏宗祠的司理及新田文氏村落父老提供資料，要求審視宗祠的評級範圍，把歷史悠久的附屬建築納入評級範圍內。歷史建築評審小組經審議後，同意擴大評級範圍。

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前流浮山警署將重漆上軍綠色

第五期「活化歷史建築夥伴計劃」中，前流浮山警署將活化為香港導盲犬學苑，營運機構向古諮會提交文物影響評估文件，當主樓內大部分設施將會保留，除地下的報案室及會談室將會拆除；而室外的建築顏色將由現時的淺藍色改為軍綠色。

至於屯門的「前哥頓軍營」則將活化為「屯門心靈綠洲」，活化後的休息室及酒吧位置將改為綠洲餐廳，向公眾開放，內部會展示英軍會所時期的氣氛。而戶外位置除將原有的樹木位置改建為英式花園外，亦會新增一個「禪意花園」。