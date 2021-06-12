消費券｜禁轉帳八達通銀包　絕跡十大網購平台　Tap&Go等成贏家

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-12 16:46

隨著電子消費券派發的日子臨近，政府及4間電子營辦商亦陸續公布詳情。雖然八達通近日疑力保電子支付「一哥」地位，不斷送錢推出優惠吸客，氣勢如虹。不過八達通本周三（9日）突然通知用戶指，若以八達通卡領取消費券，在消費額達到5,000元前，將暫停八達通卡餘額轉帳至八達通銀包，意味用戶屆時難以使用消費券於網上購物。 消息公布後，不少市民紛紛怨天載道，更質疑八達通的技術，未能根據消費券的適用範圍扣錢。究竟禁止餘額轉帳至八達通銀包，即虛擬Mastercard，會造成什麼影響呢？ 雖然八達通與掌舖Boutir合作，能以手機NFC技術，跳過八達通銀包以八達通卡扣除消費券金額。不過翻查資料，發現港人常逛十大網購平台，均不提供八達通卡網上支付的服務，另外3間電子營辦商或成為事件中的贏家。下文將逐一介紹本地網購平台提供的電子支付方式。

禁消費券轉帳至八達通銀包

面對近年社會興起網上購物，八達通於2019年推出可充值的虛擬Mastercard，用戶付款時將從八達通銀包直接扣錢。不過，八達通本周三（9日）通知用戶指，若以八達通卡領取消費券，在消費金額達5,000元前，將暫停八達通卡餘額轉帳至八達通銀包，即意味用戶屆時難以透過虛擬Mastercard，於網上使用消費券購物。

然而，八達通今年初與網店開設平台掌舖Boutir合作，消費者於付款時只需選取「八達通付款」，透過手機的NFC技術，將八達通卡輕觸手機付款，此方法則可扣除消費券金額。根據掌舖Boutir網站顯示，現時已增至128,000間網店加盟掌舖Boutir，當中包括化妝品店Sasa、嬰兒用品店Mustela、按摩用品店OTO等。

▼八達通於掌舖Boutir系統的付款步驟▼

AlipayHK比WeChat Pay HK網店覆蓋率更高

以上兩間電子營辦商均來自內地，用戶以二維碼的方式交易。其中，AlipayHK近年積極進軍交通工具，最近更登陸港鐵及巴士。雖然市民較常使用AlipayHK於淘寶購物，但香港多間網購平台僅接受信用卡付款。不過，AlipayHK最近為了擴展至網購市場，繼八達通後登陸掌舖Boutir，因此其覆蓋的網店，相比WeChat Pay HK更高。

至於Tap & Go在消費券搶客戰中，在網店層面或成為「最大贏家」。因Tap & Go的手機銀包結合Mastercard及銀聯卡，用戶可於任何接受Mastercard及銀聯的商戶及網店，以Tap & Go扣除消費券。同時，目前大部分網店均接受Visa及Mastercard收款，覆蓋度相比二維碼及八達通卡更高。

值得一提的是，倘若八達通虛擬Mastercard能夠使用電子消費券，其網店覆蓋度與Tap & Go相同。惟八達通日前宣布，若用戶選取八達通收取消費券，將暫停八達通銀包轉帳功能，即代表虛擬信用卡付款，成為Tap & Go的「獨家」功能。

方保僑坦言，消費券經電子錢包轉帳至虛擬信用卡，將導致網購的過程繁複，相信存在技術困難。（資料圖片）

消費券經虛擬信用卡付款存技術困難

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，暫停八達通卡餘額轉帳至八達通銀包，是為了杜絕消費券的金額經「轉數快」套現，「唔係政府想見到消費券嘅用途。」他認為暫停該功能對八達通的影響不大，指八達通與掌舖合作後，市民光顧網店可直接以八達通卡，無須經八達通銀包付款。

不過方保僑承認，倘若八達通虛擬Mastercard能使用消費券，八達通的網店覆蓋度為4間電子營辦商中最高。但他坦言，消費券經電子錢包轉帳至虛擬信用卡，將導致網購的過程繁複，相信存在技術困難，例如數百元的貨品，難以一半以信用卡，一半以消費券付款。相反，實體的零售商戶則可視乎顧客要求扣錢。「呢個技術有啲複雜，好困難，未必塞到落Credit Card度。」

方續指，信用卡具「先使未來錢」的形象，估計政府亦不希望八達通虛擬Mastercard能使用消費券。因此他亦推斷，Tap & Go或面對相同情況，或經其電子錢包派發消費券。但他亦強調，確實的使用方法仍有待當局公布。

問到4間電子營辦商中的後續發展，方保僑同樣對八達通抱持樂觀態度。他解釋，市民另外申請一張八達通作消費券用途，滿足市民期望保障私隱的心態。而八達通亦不必安裝App，付款過程簡便，相信較多市民將選擇八達通領取消費券。

+ 2 + 2 + 2

由於政府早前宣布消費券僅限於本地消費，即港人常用的內地及海外網購平台，如淘寶、Amazon、Ebay等不屬使用範疇。根據Alexa計算的網絡流量，港人最常瀏覽的十大網購平台依次序為，HKTVmall、友和YOHO、FORTRESS豐澤、THE CLUB、百佳網上超級市場、ZALORA、天貓Tmall、士多Ztore、Built-In-Pro、Watsons屈臣氏等。

網購平台全接受信用卡付款

HKTVmall App的付款頁面顯示，只接受Visa、Mastercard、銀聯卡、PayMe等付款方式，意味僅得Tap & Go可於HKTVmall App付款。不過頁面上設有「即場付款」一欄，代表用戶仍可到HKTVmall門市，使用八達通卡扣除消費券付款。

友和YOHO支援的付款方式較多，除了Visa、Mastercard、銀聯卡外，亦可用AlipayHK、WeChat Pay HK付款，不過八達通並不包括在內。而士多Ztore的網頁介紹顯示，接受多種付款方式，包括八達通App及銀包。不過進入App的付款頁面後，卻不見八達通的選項，僅顯示接受另外3款的付款方式。

▼八達通正向商戶推廣使用八達通機，以配合消費券發放▼

屈臣氏集團旗下的FORTRESS豐澤、百佳網上超級市場、Watsons屈臣氏，其網頁均顯示接受Visa、Mastercard、銀聯卡、支付寶（包括AlipayHK）付款。此外，部分網購平台包括THE CLUB、ZALORA、Built-in Pro，僅接受Visa、Mastercard、銀聯卡等信用卡付款。

至於天貓Tmall雖然並非本地網購平台，但早前香港中華廠商會推出計劃，助本地企業進軍內地網購市場；更有小部分商戶於近年已開設網店，因此若以政府公布的消息，消費券為刺激本地經濟，故該批本地網店亦屬消費券的使用範圍內。而天貓Tmall的付款頁面，雖然顯示接受Visa、Mastercard，不過須收取3%的手續費，若使用AlipayHK付款則可免除手續費。

值得注意的是，雖然掌舖Boutir並非網購平台，但向商戶提供開設網店的系統，支援八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、Visa、Mastercard等支付方式，至今已累積逾128,000間網店。