消費券｜八達通避套現　禁轉錢到八達通銀包預付卡　市民難以網購

撰文：鍾妍
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消費券談論數月，財政司司長陳茂波日前表示，本月下旬將會有詳情公布，預計7月初開始接受登記。八達通為其中一間消費券指定電子支付營運商，今日（9日）向用戶發電郵，指若使用八達通卡領取消費券，在消費額達到5,000元前，都不能把八達通卡的餘額轉到八達通銀包，意味用八達通申領消費券的市民，將難以將消費券用於網上購物。
八達通解釋，安排是為了確保消費券用於支付本地消費，客戶仍可使用另一張八達通卡增值八達通銀包，或以轉數快增值。
現時八達通除了指定商戶外，客戶若使用八達通網購，需使用八達通銀包增值八達通Mastercard。（八達通網頁）
現時若要使用八達通於網上購物，除了少量商戶接受八達通卡付款外，大部分都需要使用可充值的虛擬白金預付卡八達通Mastercard，如信用卡般使用，支付金額直接在八達通銀包扣除。然而，八達通銀包亦可以把餘額直接「套現」轉入銀行。
八達通向用戶發電郵，指為確保消費券用於支付本地消費，而非透過八達通銀包轉入銀行賬戶作存款，若用戶登記八達通卡登記消費券，該卡會在累計合資格消費額達到5,000元前，無法增值八達通銀包。即若使用八達通領消費券，網購就會受限。
八達通回覆查詢指，安排是為了確保消費券用於支付本地消費，如用戶需定期使用八達通卡增值八達通銀包，如有自動增值服務，就要選用另一張八達通卡領取消費券，亦可設立轉數快，由銀行戶口轉賬至八達通銀包增值。
▼八達通正向商戶推廣使用八達通機，以配合消費券發放▼