消費券｜八達通避套現　禁轉錢到八達通銀包預付卡　市民難以網購

消費券談論數月，財政司司長陳茂波日前表示，本月下旬將會有詳情公布，預計7月初開始接受登記。八達通為其中一間消費券指定電子支付營運商，今日（9日）向用戶發電郵，指若使用八達通卡領取消費券，在消費額達到5,000元前，都不能把八達通卡的餘額轉到八達通銀包，意味用八達通申領消費券的市民，將難以將消費券用於網上購物。

八達通解釋，安排是為了確保消費券用於支付本地消費，客戶仍可使用另一張八達通卡增值八達通銀包，或以轉數快增值。