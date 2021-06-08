消費券｜八達通系統可識別餘額及消費券　政府定可用交通工具範圍

社會新聞
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政府派發電子消費券的日子漸近，財政司司長陳茂波昨日（7日）公布，現時準備工作已進入最後階段，暫本月下旬公布詳情，包括登記手續及發放安排。消息指最快7月4日起接受登記。

八達通營業及市務總監李玉兒今早（8日）於電台節目表示，登記消費券後的八達通，可當正常金額消費，料可以用於交通工具上。她下午再解釋，八達通系統能分辨用戶支付的金額，是否屬於消費券的範疇內。以現時政府公布的消息，的士為其中一款包括的交通工具，其他則有待政府公布以確定細節。

八達通營業及市務總監李玉兒今早於電台節目指，市民於政府網站統一登記後，若選擇以八達通收款，只需要登記八達通號碼，亦不限於用個人八達通卡。她指，用戶可當正常金額消費，料可用於交通工具上。

其後李玉兒於下午進一步解釋，由於八達通卡可於零售商戶及交通工具上使用。屆時，消費券的金額增值至八達通卡後，系統能識別用戶支付金額，是否屬於消費券應對的範疇內，以現時政府公布的消息，的士為其中一款包括在內的交通工具。

任何八達通卡均可登記消費券

李亦重申，「錢（消費券及普通餘額）就唔會分開，系統會記載咗，就好似銀包咁分類到好靈活。」至於什麼商戶或公共交通工具屬消費券的範圍內，則有待政府公布以確定細節。

李玉兒解釋，消費券的金額增值至八達通卡後，系統能識別用戶的使用金額。（歐嘉樂攝）

李續指，市民在八達通App登記八達通卡後，可查詢消費券的使用紀錄。若選擇不安裝App的用戶，屆時亦可致電熱線查詢。她亦重申，任何八達通卡均能以卡號登記消費券，包括不記名八達通、個人八達通。

料用戶遺失八達通後 不需承擔報失後3小時的損失

問到假設已登記消費券的八達通卡不慎遺失，將如何處理？李玉兒透露，計劃沿用現行的安排，遺失者可致電熱線，只需承擔成功報失後3小時內的損失，不過確實的處理方法有待與政府當局商討。

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