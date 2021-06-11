智障青年涉藏鐳射筆　辯方指被告未明其危險性　認為不適合答辯

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-11 15:17

輕度智障的清潔工涉前年10月以鐳射筆照射旺角警署，被控管有攻擊性武器和非法集結等3罪，辯方爭議被告的智商不適合答辯，今（11日）傳召精神科醫生到於西九龍裁判法院解釋，專家指被告智商只如一名11至12歲兒童，他未必明白鐳射筆的危險性，或只覺得可用作射出美麗的圖案，他甚或不明認罪的分別，並會混淆現實和虛構的事情，認為他不適合答辯。

邵家臻張超雄有到庭旁聽

被告李啟發（32歲）被控2019年10月12日參與非法集結、在公眾地方管有攻擊性武器，以及在身處非法集結時使用蒙面物品。立法會前議員邵家臻及張超雄亦有到庭旁聽。

以為鐳射筆是電筒或玩具

辯方的專科醫生郭偉明指，李的智力只如一個11至12歲的兒童，對簡單控罪，如亂拋垃圾的指控，屬輕度智障人士自小有的認知，會容易明白，但對於本案所涉使用鐳射筆的控罪，對他們來說，可能只是一支電筒或玩具，質疑他們是否知道鐳射筆的危險，或可以用來傷害人。

只是射到地上做出圖案

郭表示，該物品是否危險是視乎他們的認知及知識，他沒聽過李說用鐳射筆照人，他只是射落地下，「整出好靚嘅pattern」。但郭醫生認同他們可能用鐳射筆傷害他人而不自知。

智障人士未明其危險性

郭又指，鐳射筆並非如刀叉般常接觸的物品，智障人士未必知道其危險性。他們學習緩慢，需長時間才學會一件簡單事物，懷疑李是否知道律師正在討論他，他亦未必明白控罪，及認罪與否的分別。郭判斷李只是一知半解，他或需很多時間才有機會明白多一點法律程序。郭表示，李甚至會混淆現實的見聞和虛構的事情，認為他不適合答辯。李在庭上一直沉默垂頭。

控方欲問專家是否收錢遭官阻止

控方有問郭是否有收費及收費多少，遭裁判官劉淑嫻質疑：「係咪單單案都要問律師、專家收幾錢。」劉官表示專家有指引遵從，具獨立性，不批控方詢問金額。郭稱他多次在高院以專業知識向法庭解釋，「有碗話碗，有碟話碟」。

辯方認為被告得不到公平審訊

辯方陳詞稱，4名專家醫生均判斷李不宜答辯和受審，認為他不能得到公平審訊。控方指若被告被裁定不適合答辯，控方仍會傳召證人作供，證明被告有作出涉案行為。精神科專家曾稱李適合答辯，後來改評他不宜答辯，因他忘記自己有否律師代表。

聆訊下午繼續，控方將作陳詞。

案件編號：WKCC2327/2020