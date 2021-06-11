隔12日再零確診　帶變種病毒少女感染源非台灣　國際基因庫無線索

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-11 15:52

本港今日（11日）零確診，對上一次是5月30日，亦是連續六日無源頭不明個案。帶有變種病毒的17歲少女上周確診，衞生防護中心已取得台灣患者的病毒基因排序，證實少女感染來源並非台灣，並對比本地過去半年、國際的病毒基因資料庫，加上早前證實跟深圳排序不相似後，都無法鎖定她的感染源頭。

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香港今日零確診，連續六日沒有源頭不明個案，初步確診個案少於五宗。帶有英國變種病毒株（Alpha）的17歲少女上周確診，衞生防護中心總監林文健今日（11日）在立法會衞生事務委員會交代，已向台灣衛生福利部疾病管制署，取得當地患者病毒基因排序，少女的排序跟台灣並不相似，其感染源並非來自台灣，早前亦取得深圳患者的排序，亦跟深圳無關。

他補充，已經對比去年底至今輸入個案的基因庫，衞生署、香港大學及理工大學都無發現少女感染源頭，世界衞生組織的基因庫亦無跡可尋，即本地、內地、台灣及國際上的證據，都無法得知少女感染的來龍去脈，暫時少女的密切接觸者中，只有媽媽及胞姊感染，她到訪過的地方納入強制檢測，未有其他人確診。

林文健稱，少女感染源頭並非來自台灣。（資料圖片／羅君豪攝）

立法會實政圓桌議員田北辰表示，內地及澳門已經為入境者檢驗抗體，要求衞生防護中心跟從，「你哋呢次係咪終於會醒覺，決定同國家接軌?如果你仲係唔做，即係同國家做法背道而馳啦，咁我唔知特首點樣爭取連任喇。」林文健表示，衞生防護中心下的兩個科學委員會及政府專家顧問團都同意，會檢視疫苗接種者的抗體，至於無打針人士就仍然以核酸檢測作金標準。

食物及衞生局尋求立法會撥款23.1億元，當中22.7億元用作社區檢測中心及流動採樣站費用，約每日做45,000次檢測； 3,800萬為發放檢測結果電話短訊；封區檢測費用為700萬元。立法會勞工界議員潘兆平提問，服務營運者是否加價，令當局要尋求撥款。食衞局局長陳肇始稱，早前獲撥款的防疫抗疫基金費用接近耗盡，營運者亦無加價，當局是以公開招標形式挑選營運者，費用增加主要是因為檢測數量上升。

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