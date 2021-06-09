天水圍變種病毒患者每朝搭嘉湖山莊居民巴士NR955　乘客要強檢

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-09 23:27

本港早前首次出現源頭不明社區變種病毒群組，天水圍天盛苑三母女先後確診。食物及衞生局今日（9日）晚上公布強制檢測公告，指由於一名變種病毒患者曾多次在早上乘搭來往嘉湖山莊及港鐵天水圍站的居民巴士NR955，故相關人士須在6月11日前接受檢測，包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客。 另外，再多四間學校爆發上呼吸道感染或流感，而相關病徵與新冠肺炎相似，故相關學校被納入強制檢測公告，包括鰂魚涌香港嘉諾撒學校一年級及炮台山循道衛理中學三年級等。

患者乘搭早上7時班次

公告列明，任何人在5月12日至14日、17日至18日、20至21日、24日至28日，或5月31日至6月2日，於上午7時至7時半期間，曾乘搭往來天水圍嘉湖山莊麗湖居及港鐵西鐵線天水圍站的NR955 居民巴士的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於6月11日或之前接受檢測。

受檢人士若在6月7日至9日期間已進行檢測，或已經完成疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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另外，任何在5月27日至6月9日期間，曾身處下列地點超過2小時人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於6月11日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，須於6月13日或之前交回。

1. 東涌香港聖公會東涌幼兒學校

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+ 5 + 5 + 5

至於在5月27日至6月9日期間，於以下學校就讀以下指明年級的學生，以及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於6月11日或之前接受檢測。

1. 元朗官立小學四年級

2. 鰂魚涌香港嘉諾撒學校一年級

3. 北角炮台山循道衛理中學三年級

受檢人士若在6月7日至9日期間已進行檢測，或已經完成疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。