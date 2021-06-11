少女疑遭母親男友強姦　被告奪事主處子身並說：都話你要畀我啦

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-11 16:30

喪父後居於院舍的女子，年滿16歲後搬回與母同住，卻疑遭母親的男友多次強姦，她在上司鼓勵下終報警。母親男友否認指控，案件今(11日)在高等法院開審。控方開案陳詞透露，被告首次侵犯女事主時，不但在未使用安全套下奪去其初夜，更向女事主說：「都話你要畀我啦。」

任倉務員的42歲被告，被控於2018年至2019年4月28日五度強姦X，X於案發時介乎18至19歲。

父親去世後住院舍至16歲

控方開案陳詞指出，女事主X的生父於她11至12歲時去世，X居於院舍。至2017年，X因年滿16歲需搬離院舍，才與母親和胞妹同住天水圍一單位，母親的男友，即本案被告，亦與她們同住。而X的外婆則獨居於同一屋苑、但不同大廈的單位。

與被告到外婆單位協助被姦

於2018年尾，外婆的單位進行裝修，被告和X到外婆的單位協助。當時單位只有被告和X，被告把X帶到其中一間房，並把她推倒在床，然後把X強姦，當時X還是處子之身，她曾叫「唔好」，又推開被告，但未能成功。她因大驚，遂用手遮住自己雙眼，感到被告的陽具插入她的下體，並沒有使用安全套。被告在性侵她時更說：「都話你要畀我啦。」

X在被告電話發現其下體照

X遭侵犯後到廁所，發現下體流血，知道已失去處子之身。被告則恐嚇她說不要把事件告知他人，否則不准她與母親同住。

被告其後在類似情況下，再4次在X外婆家強姦X。最後一次性侵發生於2019年4月28日，X在一、兩天後拿取被告的電話，發現有她下體的照片。X不知照片是什麼時候拍攝，但感大驚和尷尬。

怕母不信未有提及

因母親和被告關係好，X覺得母親不會相信事件，遂未有向母提及。惟X最終在上司鼓勵下報警，被告於2019年5月2日被捕。

控方亦指，X與被告同住期間，被告曾多次打X。被告已承認兩項毆打X的控罪。

案件編號：HCCC117/2020