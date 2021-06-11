社工等3人涉荃灣集結　官指控方未證眾人被捕前去向　裁全部罪脫

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-11 18:57

前年11月網民發起大三罷行動，三名青年被指涉在荃灣參與非法集結及違反《蒙面法》，其中一人為社工，而他被捕時正向一枚冒煙的催淚彈淋水。裁判官今日（11日）裁決指，警方曾在現場放催淚彈，走避的人不單是非法集結者，還有受到波及的市民，除了被捕情況外，控方未能證明被告在被捕前的去向，判他們非法集結罪不成立，因此使用蒙面物品罪亦不成立，3人當庭釋放。

被捕因逃跑及向催淚彈淋水

3名被告：葉澤深（20歲，學生）、陳皆橋（22歲，社工）及陳約信（20歲，補習教師）。他們同被控於2019年11月12日在荃灣沙咀道近大河道及禾笛街參與非法集結，以及使用面罩作為蒙面物品。

裁判官裁決時指，警員當時受到上級指示，到場進行驅散，警員拘捕首被告、第三被告是因為他們逃跑，拘捕次被告是因為他正向一枚冒煙的催淚彈淋水。

現場市民亦受波及

不過，警方事前曾施放催淚彈，荃新天地當時有不同衣著的市民在場，不能排除逃跑的人士除了非法集結者，還有受到波及的市民。除了被捕情況外，控方未能提供證據證明被告在被捕前的去向，因此判他們非法集結罪不成立。

另外，由於控方未能證明3名被告參與非法集結，或未經批准集結，所以亦裁定他們使用蒙面物品罪名不成立。

案件編號：WKCC2319/2020