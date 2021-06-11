六四集會案　20被告僅9人未被收押　法官透露何秀蘭楊森將認罪

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-11 16:14

警方去年首次禁止維園舉行六四燭光集會，多名曾出席的支聯會和泛民人士，事後被控煽惑他人參與、舉行或參與未經批准集結。其中20名被告，今午(11日)於西九龍法院再提訊。由於黃之鋒等4名被告已認罪並被囚，另有多名被告包括李卓人、何俊仁、陳皓桓等，則因涉其他案件被判囚或被收柙，現能保釋外出的被告僅9人。法官高勁修透露，何秀蘭及楊森將認罪。

李卓人等8人表明不認罪

法官高勁修今應控方要求，將所有被告的案件合併處理，又透露何秀蘭和楊森擬認罪，但李卓人、蔡耀昌、梁錦威、趙恩來、鄒幸彤、梁國華、胡志偉及何桂藍等8人擬不認罪，其餘10人未準備答辯。

本案涉24名被告，其中黃之鍾、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴已認罪並判囚，今只有餘下的20名被告到庭應訊，但當中11人因不同案件被收押。他們分別被票控於2020年6月4日在維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人參與、舉行或參與未經批准集結。

20名被告現僅9人仍能保釋外出。(詳看下圖)

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其中13人被控煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，包括李卓人、何俊仁、鄒幸彤、蔡耀昌、張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠、梁錦威、黎智英、郭永健及陳皓桓。除黎智英外的上述被告，連同民主派人士共25人被控明知而參與一個未經批准集結罪，即包括梁國雄、何秀蘭、梁國華、胡志偉、朱凱廸、黃之鋒、羅冠聰、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴、何桂藍、張崑陽及楊森。李卓人另被控舉行未經批准集結罪。羅冠聰和張崑陽早前已缺席審訊。

能保釋外出的被告到法庭的情況。(詳看下圖)

黃之鋒等4人認罪及判刑詳情。(詳看下圖)

四名被告：黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴承認參與未經批准集結罪，黃之鋒被判監10個月，岑敖暉判囚6個月，袁嘉蔚和梁凱晴則各判囚4個月。

案件編號：DCCC 857-875、877-884、886-889、891、893/2020