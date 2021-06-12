今增3印傭輸入個案　2人帶變種病毒　國泰往來雅加達航班停飛兩周

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-12 14:56

衞生防護中心表示，本港今日（12日）新增3名印傭確診新冠肺炎，均乘搭國泰航空CX798航班，於昨日（11日）抵港，其中2人帶有L452R變種病毒株。由於同一航班有3名乘客經抵港檢測確診，衞生署由今日起，禁止國泰航空客機從雅加達着陸本港兩周，直至本月25日。另外，今日亦有少於5宗初步確診個案。

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據衞生防護中心，今日新增3宗輸入個案，皆曾乘搭國泰航空CX798航班，於昨日從印尼抵港。32歲印傭（第11876宗個案）無病徵，暫未驗出帶有變種病毒。另一名32歲印傭（第11877宗個案）和39歲印傭（第11878宗個案）為同行人士，前者無病徵，後者昨日發病，2人帶有L452R變種病毒株。3人均未曾接種新冠疫苗。

衞生署禁止國泰航空營運的客機在今日至本月25日從雅加達着陸香港。（Reuters）

防護中心指，由於國泰航空於昨日的CX798航班有3名乘客經抵港檢測確診，衞生署引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止國泰航空客機在今日至本月25日從雅加達着陸香港。