新冠肺炎｜內地與港大合研鼻噴疫苗二期試驗完成　正申請境外三期

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-12 13:15

中國疾控中心研究員、科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴周五（11日）透露，由廈門大學、香港大學和北京萬泰公司研製的鼻噴減毒流感病毒載體新冠疫苗已經完成了一二期的臨床試驗，目前正在申請境外的三期臨床試驗，以驗證疫苗的有效性。

當日在疫情防控發布會上，有記者問及霧化吸入式新冠疫苗的特點和保護力。邵一鳴表示，霧化吸入或者鼻噴疫苗是中國早期佈局的五條新冠疫苗研究的技術路線之一，目前各有關研製單位正在按計劃開展鼻噴或者霧化的新型疫苗的研製，已經在做一二期臨床試驗，收集研究數據進行統計分析，適時組織專家論證，評價這種給藥方式的安全性和免疫原性，繼而在三期臨床試驗或者緊急使用過程中驗證它的有效性。

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據他透露，由軍事醫學科學院陳薇團隊和康希諾公司聯合研製的5型腺病毒載體的新冠疫苗的肌肉注射型已經通過了國外的三期臨床試驗驗證，在內地獲批附條件上市，並已經在防疫工作中正式使用。目前有關疫苗改為霧化吸入型，但製劑配方沒有改變。

邵一鳴還稱，由廈門大學、香港大學和北京萬泰公司研製的鼻噴減毒流感病毒載體新冠疫苗也已經完成了一二期的臨床試驗。目前正在申請境外的三期臨床試驗，以進一步驗證疫苗的有效性。