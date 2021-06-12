新冠肺炎・6.12｜增3宗確診全為輸入　5.4萬人打疫苗創單日新高

撰文： 鄭翠碧 鍾妍 李恩慈 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-12 23:49

本港新冠肺炎疫情持續放緩，相隔12日昨（11日）再現零確診，沒有本地或輸入確診個案。先後驗出帶變種病毒Alpha的天水圍天盛苑三母女，傳播鏈暫未見進一步蔓延，不過衞生防護中心進行了病毒基因排序，均無法鎖定她的感染源頭。今日（12日）新增3宗輸入個案，累計增至11,878宗。 12至15歲青少年昨起可以預約接種復必泰疫苗，昨共有29,200人預約，較前日增加4,600人，未知是否有關，他們最快下周一（14日）可以打針。不過本港的接種疫率上升仍然緩慢，截至昨日16歲或以上居民，只有25.5%人已接種，已被澳門超前。

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強制檢測｜帶變種病毒天水圍少女確診母親曾到9處所須再檢測

【23:35】本港今日（12日）確診的3宗新冠肺炎個案均由外地輸入，而早前感染變種病毒的3母女，所到訪處所人士檢測中，均未有發現新個案。政府今再刊憲，把確診母親曾到訪9個處所再列入強制檢測公告，為其確診起計第7日，再進行的強制檢測。

新冠疫苗｜單日5.4萬人接種創新高 預約跌三成半 周五13人送院

【22:03】政府公布今日有54,000人接種疫苗，創疫苗接種計劃展開107日以來單日新高，當中36,000人打第一劑，也是單日新高；累計1,707,900人已打疫苗，當中1,183,700更打第二劑。不過預約接種人數則降至24,800人，為近兩周新低。

昨有13宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中六人已經出院，兩人留院觀察，三人不遵從醫生勸告自行出院，兩人未經診症自行離開醫院。

新冠疫苗｜市民對政府無信心不打針？ 聶德權：無咩理由攞嚟鬥氣

【21:51】本港新冠疫苗接種計劃一直由公務員事務局局長聶德權負責，惟本港新冠疫苗接種率低，即使推出多項疫苗措施「谷針」，至今疫苗接種率仍只有兩成多。他接受傳媒訪問時，被問到接種率低是否反映市民對政府沒信心，聶德權承認，確有人「政府叫我去𠵱度，我就唔行𠵱度」，但認為接種疫苗是保護自己及家人，「無咩理由攞啲嘢嚟鬥氣」。

問到是否食衞局長陳肇始力有不逮，才需主管公務員事務的聶德權負責，他說「又唔好咁角度睇」。（張浩維攝/資料圖片）

今增3印傭輸入個案 2人帶變種病毒 國泰往來雅加達航班停飛兩周

【15:54】衞生防護中心表示，本港今日（12日）新增3名印傭確診新冠肺炎，均乘搭國泰航空CX798航班，於昨日（11日）抵港，其中2人帶有L452R變種病毒株。由於同一航班有3名乘客經抵港檢測確診，衞生署由今日起，禁止國泰航空客機從雅加達着陸本港兩周，直至本月25日。另外，今日亦有少於5宗初步確診個案。

朱敏健表示，若僱主為已打針的員工提供獎金，無打針的員工不能領取，或會受到法律挑戰，惟最終是否涉及歧視難以一概而論。（商台提供）

未打針員工無獎金、花紅或涉歧視 平機會：須視乎合理及必要性

【14:37】商界先後推出豪宅、名車大抽獎等，響應政府的谷針計劃，惟賽馬會昨日（11日）卻傳出要求員工在8月31日前打齊兩針，否則扣減新年獎金。平機會主席朱敏健今早（12日）在商台節目表示，若僱主為已打針的員工提供獎金，無打針的員工不能領取，或會受到法律挑戰，惟最終是否涉及歧視難以一概而論，須視乎有關措施是否合理及具必要性。

疫苗抽獎優惠｜星夢郵輪兩日錄兩萬登記 觀塘凱滙周二開放申請

【12:55】2019年6月12日數以萬計港人聚集金鐘政府總部一帶，反對立法會審議修訂《逃犯條例》，警方當日發射240枚催淚彈，亦以布袋彈、橡膠子彈、海棉彈等驅散，反修例風波一發不可收拾。今日是6.12兩周年，也是《港區國安法》生效後的第一個6.12周年，有網上通訊群組號召到港九聚集，警方評估後安排約1,500名警員候備，下午約4時已在銅鑼灣部分區域劃出封鎖區，又在紅隧九龍出入口截查到港島的車輛。

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【12:38】消息指，本港今日新增3宗輸入個案，是連續第5日無本地個案。

許樹昌指科興待第三期數據出爐 料第四季才申降低接種年齡至3歲

【09:45】政府批准BioNTech（復必泰）疫苗接種年齡降至12歲，政府周五起開放供12至15歲青少年預約，最快下周一可打針。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（12日）在商台節目《政經星期六》指，接種疫苗後有心肌炎的情況多出現於16至19歲的男子，不過多數病徵輕微。並於接種後4日內出現。他又指，科興於前晚向政府指會待有第三期數據才申請降低接種年齡，料最快於今年第四季申請。

強制檢測學校｜5校爆上呼吸道感染上榜 湯國華中學覆檢

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社區檢測逾468萬人次0.02%初步陽性 18間中心延長運作3間將撤

【02:11】食物及衞生局（食衞局）6月11日（星期五）深夜公布，決定延長18間社區檢測中心的運作，另外3間將於本月先後停止運作。各區的社區檢測中心自去年11月15日起陸續開放，截至6月10日已合共為超過468萬人次提供檢測服務，其中約1130個樣本的檢測結果屬初步陽性（比率約為0.02%）。

昨日總覽：新冠肺炎．6.11｜青少年可預約打復必泰 整體預約人數單日增4600

新冠疫苗｜5.02萬人接種創單日次高 16人昨打針後不適送院

復必泰疫苗｜外國年輕接種者現心肌炎 一文看清醫生講解病徵病情

學生針後或罕現輕微心肌炎 劉宇隆：休息數天 一周內不辦陸運會

劉宇隆指科興可申降接種年齡 不需等第三期數據：不上課風險更大

中學校長指校內七成接種率不應為唯一指標 倡全日復課看社區情況

馬會要求會員部員工8月底前打齊兩針疫苗 否則不獲發新年獎金

公院60%醫生打針 醫管局員工整體35%接種 議員批難起示範作用

隔12日再零確診 帶變種病毒少女感染源非台灣 國際基因庫無線索

哥倫比亞及韓國列高風險地區 下周五生效 未打針返港要隔離21日

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香港書展擬7月中舉行 有書商預告折扣比以往多半成

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