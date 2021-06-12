6.12兩周年｜警封銅鑼灣東角道一帶　店舖指有策略應付突發事情

撰文： 林穎嫺 黃金棋 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-12 19:57

2019年6月12日，大批港人在金鐘政府總部一帶聚集，要求立法會否決《逃犯條例》修訂草案，警方驅散示威者，導致多人受傷，警民衝突白熱化。 今日是6.12兩周年，亦是《港區國安法》實施後首個6.12周年，有人網上號召到銅鑼灣聚集，警方出動1,500名警員戒備，下午4時已封鎖銅鑼灣東角道及部份記利佐治街，多名市民途經附近一帶時被截查；有店舖表示，今日額客明顯較少，老闆一早提示若。

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寬頻及收費電視攤位推銷員要求離開

今日下午約4時，合共過百名警員封鎖東角道及部份記利佐治街，不准市民進入；數名原本於記利佐治街設寬頻及收費電視攤位的推銷員，亦在警方要求下離開。其後多名警員截查崇光百貨外身穿黑衣或黑口罩的市民，又將部分人帶入封鎖線內進行搜查身物品。估計1小時內，近30名市民被截查，大部份人被查身份證後獲放行。

電子用品店：街道上遊人明顯減少

銅鑼灣氣氛傍晚開始變得緊張，商場生意亦變得冷清。傍晚6時，駱克道近崇光百貨售賣電子用品的店舖，店員Toby表示，由於有指可能出現遊行，加上警方於下午3時許開始設防，估計不少市民為免麻煩不到銅鑼灣，街道上的遊人明顯減少，「以往星期六呢個時間有五、六個客人圍住我問嘢，但係今日只開到兩張單，又冇乜人入過嚟。」她説，老闆早得悉今日可能有突發事情發生，預先通知她，若出現任何狀況，已策安全之下可以提早關店，但現時則會繼續營業。

另外，大型化妝品連鎖店，包括莎莎、Colourmix及卓悦等的職員均表示，公司未有預先通知今日發生突發事情的安排，會按正常的營業時間關門。

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戴黃口罩老伯：點解唔畀人行呀？

70多歲的歐陽先生亦被警員截查，他指警員截查理由是他於封鎖線附近逗留，而當時他身穿黑衣及戴上黃口罩，口罩上寫有「真普選」，「今日都係行下，銅鑼灣周末係最旺㗎嘛，點解唔畀人行呀？」

示威者「王婆婆」王鳳瑤在銅鑼灣與一名女子口角，警方將兩人分開。王稱自己只是到銅鑼灣逛街，不知為何有人責罵她，她及後一度與警員爭執。

警查網媒記者

另外，有警員要求在場記者展示記者證；亦有警員隨身攜帶擴音器，播放錄音提醒市民不得進行多於4人的聚集，否則即屬違法，警方將會票控。網媒「蛋蛋俱樂部」記者阿蛋於下午6時許在銅鑼灣被多名警員截查。他稱與同事前往銅鑼灣時，已在金鐘港鐵站被警員截查；他被截查及搜身期間，有警員曾拾起其防毒面具，詢問用途，他解釋是工作需要後，才獲放行。