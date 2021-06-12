6.12兩周年｜警指街站違限聚令　入夜後大規模截查穿黑衣市民

撰文： 鍾妍 黃金棋 梁煥敏 余睿菁 最後更新日期： 2021-06-12 22:22

今日是2019年6月12日市民金鐘反政府修訂《逃犯條例》衝突兩周年，有人在網上號召到銅鑼灣及旺角聚集，不過截至晚上7時預定時間，並未有見大批市民聚集。警方派出約1,500名警員戒備，由下午開始可見，除了在銅鑼灣東角道封路外，警方也採取兩項策略，防止人群聚集，一是針對團體街站，以違反4人限聚令要求解散；另方面針對穿上黑衣或戴黃色口罩的路人，查核他們的身份證，尤其是在入夜後，截查行動明顯增強。在預定的晚上7時後，未有大規模聚集。

穿上黑色衣服的廖小姐於銅鑼灣被警察包圍，截查後獲放行。（李澤彤攝）

戴黃色口罩老伯被查：點解唔畀人行呀？

警方於下午4時起封鎖銅鑼灣東角道一帶，不准市民進入，並於附近截查多名身穿黑衣的市民。穿上黑衣及戴黃色口罩的70多歲歐陽先生在銅鑼灣被警員截查，他稱，警員以他在封鎖線附近逗留為由截查。他的口罩上寫有「真普選」，指「今日都係行下，銅鑼灣周末係最旺㗎嘛，點解唔畀人行呀？」

除了銅鑼灣，旺角亦有大量警員駐守，警方在旺角荷李活商業中心外拉起封鎖帶，曾截查兩名穿黑衣的青年，其後二人均獲放行。

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女子質疑警員無保持社交距離 被帶入封鎖線

在晚上約7時半，警方於銅鑼灣記利佐治街將兩名女子帶入封鎖區查身份證，旁邊有多人高呼「放人」及發出噓聲。現場消息指，之前有女督察到現場巡視，警告一名女子不要煽動現場人士情緒，其後截查該兩名女子，並要求現場所有記者戴上記者證。

其中廖小姐表示，她在名店坊門外説了句「你哋都唔保持社交距離，我行過有乜問題？」，因而被警方指她煽動他人情緒被截查。她反問：「而家香港無言論自由咩？我有乜嘢做錯要拉我？」警方記錄她的身份證之後放行。

兩男稱稱1.5小時內四度被查身份證

其後在銅鑼灣兩名曾被截查男子，在獲釋後與警員發生爭拗，再被一批警員圍住調調查。其中容先生稱，在1.5小時內已被第四次截查。他稱第三次被放時，現場有人叫了侮辱警員說話，二人遂被再截查；另一男子周先生投訴一名警員辱罵他，他還了一句。二人澄清並非他們叫囂，被截查10分鐘後獲准放行。

二人被截查時，一名身穿黑衣女子舉行「 5.1」手勢，被警員截查搜袋。該名被截查的女子表示，眼見兩名男子被警方截查，情急之下叫了一句「警察冷靜啲」，即被警方拉到一旁截查，期間有輕微言語衝突，及後抄下她的身份證後獲放行。

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工會及學生組織旺角天橋擺街站被指違限聚令

醫管局員工陣線在旺角行人天橋設立街站，據報有10名警員錄影監視，並指他們可能違反限聚令作出警告。近傍晚6時，警方要求他們立即解散，並以橙帶圍起該會成員與職工盟成員，表示將以違反限聚令票控工會成員。醫管局員工陣線副主席羅卓堯亦指當時在場人士相隔2至3米派發傳單，仍被發限聚令告票，認為政府及警方用防疫條例打壓擺街站的自由。

晚上8時許學聯與嶺南大學學生會於旺角道天橋擺街站時，警方拉起橙帶及截查4名男女。學聯代表會主席郭維表示，警方先後兩次警告他們有機會干犯限聚令，亦指他們廣播內容有可能有煽動成份，惟他認為只是講真相。由於他們只有4人，未獲發告票，故會繼續擺街站。天穚上約有20名警員駐守。