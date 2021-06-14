疫情致血庫緊張｜孕婦早產大量失血只輸三包血改輸鐵　嘆來回地獄

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-14 08:00

血液無替代品，只有靠市民持之以恆捐血救助病人。有孕婦懷孕時胎盤前置，生產後大量失血，豈料血庫存量緊張，醫院只可為她輸三包血之後改輸鐵，讓其身體自行製血，坦言從未想像過血庫缺血，離開手術室頓感「來回地獄又折返人間」。紅十字會輸血服務中心表示，2020年較2019年的血液收集量少約一成，估計跟中學生停課停辦流動捐血站有關。

本身為O型血的羅太去年（2020年）懷第二胎時38歲，妊娠第20周時，私家醫生指出她有機會出現胎盤前置，並撰寫信件轉介她到公立醫院，不過她拖延到第28周才到廣華醫院登記，第31周下體出血再入院，院方叮嚀她多休息、忌上班、外出，一旦再出血便要留院直至生產。豈料一語成讖，羅太之後又流血，胎盤前置更加是最嚴重的程度，即胎盤完全遮蔽子宮頸內口，出血風險更高，最終提早至第36周分娩。

手術當日有20多個醫生包圍手術枱，原先預期三小時完成，最後四小時男嬰才順利誕生。不過，羅太子宮有血塊積聚要留醫深切治療部，身上插滿喉管，並做手術放血，醫院為她輸血，但使用三包血後就因存量不足要改輸鐵，「當佢同我講唔夠血輸嘅時候，原來血庫唔夠血架」，形容離開手術室猶如「來回地獄又折返人間」，院方評估她輸鐵後身體有能力自行製血。

陳敏暄表示，九成胎盤前置個案，胎盤都會隨子宮越大而重升上去。（梁鵬威攝）

有孕婦試過流失7公升血 輸10包血

伊利沙伯醫院婦產科醫生陳敏暄表示，九成胎盤前置個案，胎盤都會隨子宮越大而重升上去，該院九個月內有14至15名孕婦出血多達1.5公升，並入深切治療部，一半個案都為胎盤前置；有孕婦更試過流失7公升血，需要輸10包血。

紅十字會輸血服務中心血液收集及招募部主管梁雅詩稱，2020年收集到血液量較2019年少約一成，相信主因是中學生停課，而要停辦流動捐血站。梁雅詩又稱，婦產科及腫瘤科用血量佔整體用量近一成。

區樂詩（右）自16歲起開始捐血，現時捐血次數已達26次，獲得輸血服務中心嘉許。（梁鵬威攝）

瑪麗醫院腫瘤科醫生區樂詩解釋，癌症病人經常都要輸血，女士血色素指數一般介乎11至13（g/dl），有癌症病人卻跌至約二至三，醫院至少要讓她重新七的水平，便要輸五包血， 深深體會「攞一包用一包就係少一包」。今日（14日）是「世界捐血者日」，她自己都以身作則，自16歲起開始捐血，現時捐血次數已達26次，獲得輸血服務中心嘉許。