受學生半日課影響　紅十字會血庫量持續偏低　呼籲市民捐血

香港紅十字會輸血服務中心今日（13日）表示，因流動捐血服務、各區捐血站收血量持續偏低，呼籲市民盡快前來捐血，以補充血庫。為答謝捐血者支持，由明日（14日）起至22日，捐血者可獲贈維他命C果汁兩支。

香港紅十字會輸血服務中心指，流動捐血服務、各區捐血站收血量持續偏低，呼籲市民盡快前來捐血，補充血庫。（資料圖片／黃寶瑩攝）

香港紅十字會輸血服務中心今日表示，流動捐血服務、各區捐血站收血量持續偏低，呼籲市民盡快前來捐血，補充血庫，確保人有足夠血液作適切的輸血治療。

而根據中心網頁顯示，現時所有血型的血庫存量為低，雖然每日目標捐血人數為1,100人，但昨日（12日）登記捐血人數僅得581人。中心發言人指，由於疫情持續反覆，不少市民在家工作，學生半天上學，變相流動捐血車的營運時間減少，令捐血活動受到影響。

因此為答謝捐血者支持，由明日（14日）起至22日，於捐血站或捐血車成功捐血，即可獲贈含豐富維他命C的果汁兩支，有助身體吸收鐵質及增強抵抗力；禮品數量有限，送完即止。

而市民可致電各捐血站或透過手機應用程式「HK Blood」預約捐血，減少等候時間，避免人群聚集；並可到中心網站查閱捐血站地址及開放時間。

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