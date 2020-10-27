新冠肺炎｜50康復者捐血漿助危殆病人　六成嚴重確診患者康復

本港至今累計逾5000人感染新型冠狀病毒肺炎，當中不乏病情嚴重患者，甚至有人不治。按現時情況，若服用抗病毒藥物未見效，患者會獲注入康復患者捐出的恢復血漿有效清除體內病毒，並令炎症得以紓緩。 瑪麗醫院內科榮譽顧問醫生、香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅透露，本港至今有約50位患者接受恢復血漿治療，全部均無副作用，當中30人、6成人已康復，有11人離世，死亡率約22%，大多是長者或原本有長期病患的人。他透露目前本港的恢復血漿存量可供應約40名病人使用，惟A型及B型血漿較短缺，期望血漿存量可增加至60至70包，助應對第四波疫情來襲。

新型肺炎患者康復者捐出的恢復血漿，可助危重患者清體內病毒及減少炎症。（瑪麗醫院提供圖片）

全港累計逾5000名新型肺炎患者當中，有逾100人染疫後離世，有部份患者病情嚴重甚至危殆，抗病毒藥物治療未必見效，其時已康復患者的恢復血漿治療或可幫忙。

六旬女患者抗病毒藥無效兩度輸血漿 三星期後可出院

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅提到，其中一位病情嚴重的67歲女病人，本身患有淋巴腫瘤，康復一年後染上新型冠狀病毒肺炎，病人的免疫系統較差，入院後獲處方抗病毒藥物蛋白酶抑制劑及利巴韋林，惟反應一般，之後更服用「神藥」瑞德西韋10日，但仍然沒有改善，故向該病人先後使用兩次恢復血漿。

病人於首次用血漿後，三數日內，病毒量由每毫升樣本有10億粒病毒，下跌至每毫升約100萬至1,000萬粒，肺炎情況好轉，至第二次輸血漿後，一星期內病毒檢測已轉呈陰性，病情亦很快獲改善，可不用再插喉，肺纖維化的程度亦「好得七七八八」，現時更可行到兩層樓梯，患者由用血漿至出院只是三星期內的事。

血漿可調節免疫系統

孔繁毅解釋，血漿治療適用於病情嚴重、需呼吸機及供氧氣、嚴重肺衰竭，需轉入深切治療部的病人，這些病人大多是長者，本身有長期病患，免疫系統差於常人，難以靠自身免疫力產生抗體，故需靠血漿調節免疫系統，清除體內病毒並減輕炎症及細胞因子風暴，有助降低死亡率，提高治癒率。

孔繁毅指，恢復血漿助清除患者體內病毒並減輕炎症及細胞因子風暴，有助降低死亡率，提高治癒率。（梁鵬威攝）

或提早讓病人使用恢復血漿治療

自新型肺炎爆發以來，本港累計有約50名情況嚴重患者接受恢復血漿治療，無人出現副作用。有30人已康復，當中17人已出院、13人情況穩定，有9人目前情況嚴重，餘下11人則已離世，死亡率約22%。孔繁毅指死者多是75歲以上長者，本身有長期病患，即使配合血漿治療亦可能在數日內失救。

醫生會先為患者處方三種抗病毒藥物，若5日後未見效，則會改處方小劑量類固醇，若未有改善、病人有呼吸衰竭的話，就會考慮用恢復血漿，病人一般會在病發後第10至14日獲輸血漿，孔繁毅稱若日後存貨足夠，或考慮提早於第8日使用恢復血漿。

現時全港有約50名新型肺炎康復患者符合資格並捐出恢復血漿。（瑪麗醫院提供圖片）

最快三個月後 抗體水平會下跌至原本的4分1

新型肺炎康復者要成為恢復血漿捐贈者，需符合多項條件，孔繁毅指，合符資格的康復者會轉介到瑪麗醫院覆診，約400至500位覆診病人當中，僅得10%人適合捐贈，年齡中位數是45歲。

至於能否捐贈多於一次血漿，視乎患者的中和抗體水平高低，若炎症較嚴重的病人，抗體水平會較高，最高可達1比320甚至1比640水平，有一名康復者最多曾捐過5次康復血漿，有3人曾捐3次，但由於患者的抗體水平一般在康復後三至六個月內會下跌至原本的4分之1，故不少康復者只能捐一次血漿。

捐血漿條件： 18歲-60歲男性 體重多於50公斤 無長期病患 中和抗體水平達1:80或以上 體內再無新冠病毒 已康復兩星期

他又提醒包括香港在內，多地均有患者康復後再度受感染的病例，意味康復不等同終身免疫，故在疫苗未研發成功之前，防疫措施相當重要，他又指有理由相信日後新型肺炎疫苗將與流感疫苗一樣，需每年接種一次以產生足夠保護。

望可貯60至70包恢復血漿治療重症者

目前全港的恢復血漿存量約可以供應予40多位嚴重病人使用，以A及B血型較為缺少，患者每次可捐出500毫升，若有足夠抗體可隔兩周再捐血漿，血漿可保存一年。孔繁毅指現時存貨已多於第三波疫情爆發之初，當時僅夠十多人使用，但他期望存貨可增至60至70包血漿，以應對第四波疫情的來襲。

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼