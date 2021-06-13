新冠疫苗｜梁智鴻呼籲市民打針：不會零副作用　應權衡風險與成效

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-06-13 17:07

政府降低復必泰疫苗接種年齡至12歲，明日（14日）起已預約的12至15歲青少年已可到社區中心打針。有專家指男生在接種第2針復必泰疫苗後4天內，或有可能得輕微心肌炎。醫管局前主席梁智鴻回應指，有大量數據證明疫苗副作用不大。他又強調，任何疫苗或藥物都不會完全沒有副作用，但市民應權衡輕重，同時考慮疫苗副作用及其功效。

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接種疫苗可降低新冠死亡率 梁智鴻：應權衡風險及效用

明日（14日）起本港24萬名12至15歲已預約的青少年可到社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。有專家指，男生在接種第2針復必泰疫苗後4天內，或有可能得輕微心肌炎，比率為5,000到6,000人出現1宗。

醫管局前主席梁智鴻回應指，有大量數據證明疫苗副作用不大，而接種疫苗後，不但令接種者獲得免疫作用，若接種者不幸染疫，疫苗也能有效減輕病情，降低死亡率。

目前商界亦正推出不少優惠鼓勵市民打針，梁智鴻認為有「誘因」可吸引大量市民接種，令「香港人睇到好處係邊」。他又呼籲市民現階段不能鬆懈，仍要勤洗手、戴口罩，保持社交距離。如市民本身有藥物敏感、血壓高、糖尿病等長期病患，可先諮詢醫生意見，再決定是否接種疫苗。

梁智鴻強調，任何疫苗或藥物都不會完全沒有副作用，但市民應權衡輕重，同時考慮疫苗副作用及其成效。（羅君豪攝）

被問及有專家指若長者適合接種流感疫苗，原則上亦可接種新冠疫苗，梁智鴻笑稱目前他兩種疫苗均有接種，指「至今冇乜特別問題。」他又強調任何疫苗或藥物都不會完全沒有副作用，但市民應權衡輕重，同時考慮疫苗副作用及其成效，包括免疫作用、減輕病情、降低死亡率等。

梁智鴻：留下員工才是治本之道

就本港將允許合資格非本地培訓醫生免試執業，以引入人才紓緩醫生不足問題。梁智鴻表示，香港從沒有反對海外醫生來港執照，但同時亦應要求他們達到一定專業水平，才能給予市民信心，而考試制度是保障市民的一種辦法。梁智鴻續指，政府應先處理醫管局流失率高的問題，留下員工，才是治本之道。