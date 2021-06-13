林奮強斥不打疫苗如玩俄羅斯輪盤　醫管局門診6月底推疫苗諮詢

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-13 10:10

政府全面谷針，醫院管理局計劃在本月底於普通科門診增設接種疫苗前評估服務。醫院管理局成員林奮強今早（13日）接受商台訪問時表示，疫苗是走出疫情的救星，可惜社會反應冷淡，形容港人如玩「俄羅斯輪盤」，早晚會出事。他又指，一人染病影響的人數可達萬人，「星星之火可以好快燎原」。

醫院管理局成員林奮強。（資料圖片／ 張浩維攝）

醫管局策略及發展總監李夏茵今早在商台節目《政好星期天》表示，6月底門診開放接種疫苗的評估服務，有需要的市民可以致電預約。

「（疫情）有出路，就是請市民打針」

她又指，現時有醫護人員的接種率為三成五，醫生則有六至七成；強調「（疫情）有出路，就是請市民打針」，擔心再爆發，醫管局的服務又要暫停。

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林奮強對近期疫情感掛心，市民對疫苗風險有錯誤估計。他引述，美國疾病管制與預防中心（CDC） 分析全球接種近6億支疫苗情況，沒證據接種疫苗會導致死亡，「（CDC）係醫學gold standard（金標準），全球醫學界都信，打咗6億幾針。你係咪覺得你叻過佢、聰明過佢？」

他表示，一人染病可影響近萬人，如早前的輸入個案便有40萬名外傭要檢測，情況是星星之火可以燎原。他說：「我哋香港人唔知道用入滿子彈嘅手槍，係度玩俄羅斯輪盤」，若港人繼續不打針，未來肯定會中彈，港人也在惶恐中生活了500多日半監獄式生活 ，「我哋初心係半隔離生活，等疫苗嚟到就救星到，點知嚟到無人打。」

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