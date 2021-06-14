端午節｜失明龍舟扒手黑暗中前航　義教消防教練︰他們刻苦無怨

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-06-14 10:07

沙田城門河波光粼粼，周末有多艘龍舟與賽艇游過，其中一條破風向前駛的隊伍，是「黑武士失明人龍舟隊」，由視障人士組成，但每個落槳動作俐落整齊，航線畢直。一名只餘光影視力的主力隊員分享，雖然眼睛看不見，但他們能感應大自然，風和波浪加上耳中傳來教練指令，已是最簡單有效的導航儀。經過數年訓練，他們已能代表香港到新加坡參加殘疾龍舟競賽。 帶領他們的義教消防員教練，盛讚隊員表現令他刮目相看，即便年長有視障，但刻苦無怨，坐到落龍舟裡面，就是運動員，除了直航，他們現時亦能完成折返航線。

黑武士失明人龍舟隊，由視障人士組成。（李澤彤攝）

待教練號令，落漿、拉水、回槳，翻起雪白浪花，如百足奮力前航。「好興奮！好老實以前認識龍舟都是端午節看電視。」戴着太限眼鏡、人稱「大師兄」的賴建華，是龍舟隊扒手，也是隊中主力之一。划槳動作俐落的他，是一名遺傳眼疾患者，四十多歲起視力逐步變差，由認到隊員五官，看到大家落槳，現今只能看到微光，間中或可看到幢幢黑影。

用皮膚感應

他憶述第一次落水扒龍舟，無想過自己都可以成為一分子，「要盡量去配合大自然，靠身體皮膚感應，因為我哋睇唔到呢，有時有船經過，要好留心！會有波浪過要坐得好定，因為成條龍一大半都係視障人士，一旦翻船比較危險。」

一群視障人士組成龍舟隊，要時間磨合默契，隊員中不乏年長者，有人居屯門、黃大仙等，遇不穩定天氣，都會一早準備好行裝，等候如期練習通知，便趕赴到來。「扒龍舟，是成條龍都是你的拍檔，我們有一個好好的群體生活，大家會互相遷就，不會有什麼埋怨。」

賴建華，是一名遺傳眼疾患者，亦是龍舟隊主力隊員。（李澤彤攝）

有一年，他們更衝出香港，去新加坡代表參加殘疾龍舟競賽，「嗰陣時心情？當然開心啦。自從眼差了，都無諗到仲有機會去搭飛機！仲帶住嗰面香港區旗，個人都有少少滿足感！」即使在炎熱天氣中，經過近個半鐘的訓練，他踩住那雙被濺濕的白帆布鞋，輕快地與隊員聊天作伴。

教練戎志華：有一定經驗同長時間訓練先會有這種成果

現在帶領這一班視障人士，齊槳乘風破浪的，是義教教練戎志華。他直言，要特別設計一套訓練方法，以往教班只需邊講解邊示範，但在這個隊伍，他要逐個手把手教，指導他們哪些肌肉位置發力。訓練槳數亦花心思協調，正常隊伍操練會以發力八十槳為一組。「是我們條船，因為疫情問題停了一年無操練，我又不想催谷得太厲害。」於是他設計了每二十槳轉換節奏的方法。

戎志華本身是一名消防員，該隊歷任三名教練亦是消防員，今年初從退休前輩手中接過教鞭，戎志華笑言算是一種傳承。他記得初來報到，打算試隊伍的底子，反而令他有驚喜，「佢哋年紀都唔細，有啲已經四十甚至乎五十歲，但扒出來嘅效果，有一定經驗同長時間訓練，先會有呢種成果。」現時首四檻或者五檻，即頭十位槳手都是弱視隊員，義工反而在後面，「有陣時我都覺得前面比後面齊，我覺得好特別。」

談起隊員表現，他立即神采奕奕，「佢哋差不多百分之一百信任我，都會覺得好安慰！」在其他地方操練會經常被問「點解」，「我來教之後發覺，佢哋好刻苦，真係無怨言的，一叫練習，不理幾多槳數，總之我講得清晰，佢哋明白就會照做，見到這種毅力，真係令我刮目相看。」直言他們除了上落船要義工協助外，坐到落龍舟裡面，他們就是運動員，除了直航，他們現時亦能完成折返航線。