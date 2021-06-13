天文台料端午節天陰有雨　高空反氣旋增強　夏至有幾陣雨最高32度

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-13 16:08

熱帶風暴「小熊」已減弱為熱帶低氣壓，將於今日（13日）移入越南內陸，並逐漸消散。天文台預測，明日（14日）端午節未見陽光普照，反之迎來多雲及有幾陣驟雨的天氣；隨高空反氣旋逐漸增強，氣溫稍回升，至周五（18日）天氣酷熱，市區最高氣溫升至攝氏33度。 下周一（21日）是二十四節氣中的「夏至」，天文台料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，市區氣溫介乎28至32度。

在正午12時，熱帶風暴「小熊」集結在河內之西南約160公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移入越南內陸，並逐漸消散。與其相關的雷雨帶正影響廣東西部沿岸地區；同時高空反氣旋正覆蓋中國東南沿岸。

小熊會在今日移入越南內陸，並逐漸消散。（天文台網站截圖）

天文台在下午1時40分發出特別天氣提示，提醒市民天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分，市區最高氣溫達32度。

上水周五最高34度

高空反氣旋會在本周初至中期逐漸增強，廣東沿岸驟雨減少，天色較為明朗，接近周末該區天氣酷熱。天文台預測，今年端午節未算太熱，由於大致多雲，有幾陣驟雨，市區最高氣溫料只有31度，翌日開始有陽光，同時迎來數天有驟雨及雷暴的天氣；至周五市區最高氣溫更升至33度。參考自動分區天氣預報，周五當日上水有機會再升溫至34度。

二十四節氣中「夏至」當日，天文台料短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，市區最高氣溫達32度，多個新界地區更有機會升溫至酷熱程度，則最高達33度。

（天文台網站截圖）

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