醫管局推門診疫苗接種諮詢服務　專家指公眾信心出問題　質疑成效

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-14 09:09

醫管局本月底將在門診推出疫苗接種前的諮詢服務，呼吸系統專科醫生梁子超今日（14日）在港台表示，市民對打針的副作用有虛驚，專家委員會應該清楚指出什麼類別人士不應打針，公眾的信心並非單靠多一重服務可以彌補。社區組織協會幹事連瑋翹批，措施是臨急抱佛腳。

醫院管理局戕於6月底在門診推出疫苗接種前的諮詢服務，惟服務對象只限於醫管局的病人。(資料圖片)

梁子超指，大部分國家都會安排長者、長期病患者優先接種，覆蓋率達九成。他稱，滅活疫苗副作用很少，而mRna疫苗雖然較多副作用，但長者的反應則較年輕人少，可惜政府早期並未制定清晰的接種指引，令到部分人士對副作用有虛驚。

他批評，專家委員會未有澄清部分對疫苗的誤解，「叫人睇醫生拎意見都唔科學。本身如果有病徵就要去睇醫生。」對於新服務可否鼓勵長者及長期病患者打針，他有保留，認為公眾的信心並非單靠多一重服務可以彌補。

社區只有一成長者有家庭醫生

關注基層醫療的社區組織協會連瑋翹，同意梁子超的說法。他指，社區上只有一成長者有家庭醫生，大部分長者沒享用基層醫療，很多人不知道自己的身體情況，現推措施只是「臨急抱佛腳」。他認為，今次公眾對打針無信心也是反映基層醫療做得不足，「臨時有事，大家都唔知自己點。」

他又質疑，未在醫管局看病的長者又如何處理，建議在長者健康中心、或政府資助私家診所做接種前檢查，減少對公營醫療服務的影響。