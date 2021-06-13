新冠疫苗｜4.2萬人打疫苗較高位跌兩成　16人周六打針後不適送院

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-13 22:46

政府推行新冠疫苗接種計劃，至今（13日）已是第108日，今天約有4.25萬人接種疫苗，比昨天的新高跌兩成，減少約一萬人。當中有2.8萬人都是打復必泰疫苗，而科興則有1.45萬人。 本港累計有173.8萬人打了至少一劑疫苗，佔16歲以上人口的26.5%。而今天預約打針的人只有約2萬人，較昨日再少4,000人，創新半個月新低。另外，昨天共有16宗送院的個案，其中3人需留院觀察。

▼點擊睇打疫苗優惠▼

疫苗抽獎優惠．持續更新｜怡和送BENZ及文華東方住宿共值1000萬

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

政府公布，截至今天晚上8時的過去24小時內，共有42,500人接種疫苗，較昨日新高54,000人回落兩成；當中14,500人打科興疫苗，28,000人打復必泰疫苗。

預約人數少逾16%

本港累計有173.8萬人打了第一針，佔16歲以上人口的26.5%；超過119.6萬人打了第二針，佔16歲以上人口的18.2%。

另外，今天預約打針的人只有20,800人，昨天則有24,800人，代表今天的預約數字減少了4,000人，下跌約16%，為近兩周新低，較6月1日高位47,600人少64%。在今日預約打針的2萬人中，當中有5,800人預約打科興，另有1.5萬人打復必泰。

16人因副作用送院 3人留院

另外，昨日（12日，星期六）共有16宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中11人已經出院，3人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。