端午節游龍舟水　屯門舊咖啡灣無救生員當值　市民一家大小照落水

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-06-14 19:01

時值端午佳節，不少市民都選擇到泳灘游個龍舟水。惟因救生員人手短缺，屯門舊咖啡灣泳灘未有救生員當值，但有不少人仍照落水。有到該泳灘游泳的市民表示，雖有留意沒有救生員當值，但他們會自行注意安全，不會游到深水區；也有帶同小朋友暢泳的家長認為，小朋友安全不能只依賴救生員，家長要時刻注意孩子才能確保安全。

▼6.14端午節，屯門舊咖啡灣泳灘游龍舟水情況▼

舊咖啡灣瞭望台無救生員視察

夏日炎炎又正值端午佳節，市民紛紛趁假日到泳灘暢泳。記者今日（14日）到相鄰屯門黃金泳灘的舊咖啡灣泳灘視察，泳灘上人頭湧湧，不少市民一家大小於沙灘上嬉戲。惟因救生員人手短缺，舊咖啡灣泳灘貼有告示指明暫停救生服務，沙灘上供救生員當值的瞭望台內亦空無一人。

現時港島12個泳灘及新界29個泳灘當中，除了3個不開放給市民游泳外（夏萍灣泳灘、石澳後灘泳灘、雙仙灣泳灘），暫只有16個在本泳季有救生員服務，其餘22個均因人手不足，暫沒有救生員駐守。

▼各刊憲沙灘救生員服務安排▼

+ 7 + 7 + 7

家長：唔可以靠晒救生員

譚女士帶同5名小朋友一同到舊咖啡灣暢泳。譚小姐稱，家人有留意泳灘沒有救生員當值，但認為家長責任遠比救生員重要，「去第二啲泳灘係會安全啲，但都唔可以靠晒救生員，小朋友我哋要一個睇一個。」她指今日有6名成人同行，一人會看管一個小朋友，確保他們安全。

譚女士本身亦懂得游泳，她更會游到游泳區域中段，不在乎是否有救生員當值，「無所謂，有（救生員）會好啲，但無都無辦法。」被問及會否擔心疫情，譚女士笑稱：「無得擔心㗎喎，擔心就唔好出街。」她稱會注意與他人保持距離，自己一家亦有接種新冠疫苗，故不太擔心有染疫風險。

泳客指泳池更安全：有咩意外容易救上嚟

帶同3個小朋友的丘先生一家則渾然不覺泳灘沒有救生員當值，但他對此表示「無所謂」，不會讓小朋友游到深水區，「最梗要有大人睇住，唔好淨係大人喺上邊，小朋友喺下面，尤其喺冇救生員嘅情況下。」而因黃金泳灘人流較多，他亦不願改到該泳灘游泳。對於疫情，他認為「宜家好好多」，有更多人已接種疫苗，而他亦打算為他已滿12歲的子女預約接種。

今年68歲的張先生則趁今日天氣情朗，便特地到泳灘游泳。他對沒有救生員表示毫不擔心，稱「我出去浸腳啫」，「如果啲人知道有救生員就會游出啲，但知道無就唔會游咁出。」認為沒有救生員當值反會讓市民更注意安全。但相比泳灘，張先生則覺得泳池會更安全，笑說：「有咩意外容易救上嚟。」