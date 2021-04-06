龍尾泳灘未正式開放　欠救生員當值　市民照闖嬉水現小型垃圾山

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-06 16:20

政府斥資約兩億元興建的龍尾人工泳灘預計今年泳季啟用，尚未正式對外開放，市民已急不及待「硬闖」。《香港01》記者在復活節長假期最後一日到場視察，數十名市民闖過圍欄，進入沙灘範圍玩耍。不少市民表示，知悉沙灘仍未開放，但見其他人紛紛進入故跟隨，期間沒有工作人員阻止。現場沒有救生員當值，有家長對下水有猶豫，亦有家長認為自己在旁協助，不太擔心。

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龍尾泳灘未正式開放，市民照闖入工地範圍。(鄭子峰攝)

曾錄得逾400種海洋物種的大埔龍尾泥灘，2018年在爭議聲中展開泳灘工程，原定2019年上半年完工，最終一再延遲。土木工程拓展署最新上載影片，形容龍尾泳灘是「日落絕美打卡點」、「水清沙幼」。影片簡介指，大埔區人口超過30萬，區內不乏「上山下海」郊遊設施，唯獨一直欠缺公眾泳灘，最接近的泳灘是西貢銀線灣，距離大埔約17公里。

簡介又指，市民期待已久的大埔龍尾泳灘預計今年泳季開放給遊人享用，全長約200米，是本港首個由政府興建的人工泳灘，舖設約5.5萬立方米的天然沙粒，東西兩端各設一道百多米的護沙堤作保護。其泳灘公眾收費停車場已提早在去年底開放，可供約70輛私家車及100輛單車停泊。

救生員瞭望台仍在興建中。(鄭子峰攝)

市民闖過圍欄 下水消遣

雖然龍尾泳灘未正式對外開放，在大埔墟火車站外已有指示前往「龍尾泳灘」。從網上影片可見，不少市民已「硬闖」，急不及待下水消暑，其中不乏是一家大小出遊。記者今午到現場視察，停車場私家車車位已「爆滿」，車輛要在外輪候，停車場旁的草槽現小型「垃圾山」，棄置了不少膠樽、鋁罐、生日蛋糕盒，甚至小帳幕。

泳灘上的救生員瞭望台仍在興建中，工程尚未完工，外圍有鐵馬及鐵鍊圍封，但已有數十名市民闖入工地，不少小朋友嬉水。

停車場旁的草槽現小型「垃圾山」。(鄭子峰攝)

王女士︰冇救生員梗係唔落啦

王女士是附近居民，第一次帶小朋友到龍尾沙灘玩沙，「呢度近、都幾大」，又坦言「呢度未開，我見個個入嚟咪入」，但完全沒有打算讓小朋友下水，「冇救生員梗係唔落啦，玩完就行返屋企」。她說，自從沙灘停車場開放後，附近塞車問題加劇，「入嚟塞到去比華利山」，近期才稍改善。眼看沙灘旁現垃圾堆，她不禁嘆「嚟玩應該自己帶走埋（垃圾）」。

另有附近居民指，今日才知悉這裡有沙灘，且人較少，加上新界比較少沙灘，一般多去港島沙灘玩耍，相信日後會常到這裡玩沙。

數十名市民闖入工地，不少小朋友嬉水。(鄭子峰攝)

泳灘大樓設有更衣室、淋浴室、洗手間、小食亭等，但工程還未完成，故未有開放。佟小朋友與同學結伴到沙灘玩樂，主要來「踩水」、看看有否「海鮮」，不太擔心沒有救生員當值，「呢度人造，覺得相對安全」，離開時用海水沖沖腳即可，回家再洗澡。他又指，這裡不如旁邊石灘般多石頭、蠔殼，減少受傷風險。其同學則指，常到龍尾泳灘玩，「考完試放鬆下」。

倪先生︰見水質沒有污染 有信心下水

居於大埔的倪先生駕車帶家人到龍尾，因時間尚早，不用等候車位。今天是他第二次來龍尾泳灘，皆因大埔區只有一個泳灘，相對近及少人，水也較清澈，坦言「知道未開，但偷偷哋入嚟」，即使設施仍未開放，也不太介意。他又指，興建新泳灘「值得」，眼見水質沒有污染，故有信心下水。