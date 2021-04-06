復活節假期最後一天　淺水灣泳灘人頭湧湧　市民分開紥營避限聚令

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-06 19:33

本港新冠肺炎疫情稍緩，公眾泳灘及游泳池重開，來到復活節長假期最後一日，淺水灣泳灘今日（6日）依然人頭湧湧，有不少家長說，已揀選在今日避開人潮，帶同小朋友放心享受「夏水禮」。 近日有紀律部隊人員到清水灣泳灘巡查市民是否遵守4人限聚令，有市民指會分開紥營，多加注意。

淺水灣泳灘多人聚集，但人潮明顯已較過去兩日少。（羅君豪攝）

記者下午到達淺水灣泳灘，發現現場雖然熱鬧，但明顯較早兩日少人，近海位置較多人聚集，而岸上市民多選在樹蔭下𥱊地而坐。昨日有紀律部隊人員到清水灣泳灘，巡查市民有否遵守4人限聚令，而淺水灣泳灘貼出告示，指最多4人聚集以及要一直配戴口罩，但不少人都除下口罩，多於4人圍坐，更有十多名外籍人士在涼亭下聚會。

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Marcus（左）表示，復活節假期內第二次到淺水灣，感覺今日沙灘人流更多。Gordon（右）就說自己有遵守防疫措施，在沙灘一直配戴口罩，四人一組玩耍，並與其他保持至少2米距離。（陳嘉慧攝）

泳客：帶備多個口罩備用

Gordon和朋友Marcus一行4、5個大人帶著3個小朋友來沙灘，他們表示已有年多沒到過海灘，今日專門來好好享受假期最後一天。

Marcus表示，復活節假期內第二次到淺水灣，感覺今日沙灘人流更多。Gordon就說自己有遵守防疫措施，在沙灘一直配戴口罩，四人一組玩耍，並與其他人保持至少2米距離。Marcus說，游泳後，上水便立即戴上口罩，亦帶備多個口罩替換。

市民知悉巡查：幾個家庭分開紥營

鄧先生一家三口到淺水灣泳灘，其後有朋友加入，於是便一起遊玩。他表示，有留意到昨日有紀律部隊人員到泳灘巡查，自己也多加注意，幾個家庭分開紥營，並保持距離。鄧先生又指，今日泳灘游人算少，較平時少一半。

彭太說，從新聞中看到之前兩天沙灘人滿為患，於是選在假期最後一天來到沙灘，認為人流較少，「啲人嚟咗唔會再嚟」。（陳嘉慧攝）

為避人潮 專門選假期最後一天到海灘

彭生和彭太今日專門帶兒子到淺水灣泳灘游水，一家人在樹蔭下鋪上沙灘𥱊，準備逗留兩三小時。他們表示一家人對上一次來海灘玩耍，已是去年夏天。彭太說，從新聞中看到之前兩天沙灘人滿為患，於是選在假期最後一天來到沙灘，認為人流較少，「啲人嚟咗唔會再嚟。」

彭先生就指，剛才一家人到沙灘附近的餐廳用膳，餐廳幾乎「full house（滿座）」。