新冠疫苗｜內地港人難打針　盧寵茂：7月設門診每日為千人接種

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-15 09:39

新冠疫苗接種計劃在香港進行得如火如荼，不過有居內地的港人則指難以預約在深圳打針。港大深圳醫院院長盧寵茂今早在港台表示，由4月至今已幫港人注射了7,000多劑新冠疫苗，但內地疫苗供應是每日清，建議內地港人在打針前一日才預約。最近亦要處理第二針的需求，強調情況與疫苗短缺無關。 港大深圳醫院將於7月底也會設置疫苗接種門診，名額將由現時800個增至1000個，目標提供2,000個名額。

港大深圳醫院院長盧寵茂今早表示，由4月至今已幫港人注射了7000多劑新冠疫苗。(資料圖片 / 梁鵬威攝）

工聯會早前收到內地港人求助，指無法登入「健康深圳」手機應用程式，早前以團體名義，在港大深圳醫院預留50個打針名額。

盧寵茂表示，情況與疫苗供應無關，只是內地為避免浪費會每日配針，故無法預約下星期的打針時間，建議內地港人在打針前一日才預約。港人可選擇接種科興、國藥或康泰新冠疫苗，不過每日只供應一款疫苗，他相信會令部分想打某種疫苗的人士覺得更難預約。

內地無缺針 本港疫苗應該繼續留在香港作儲備

盧又指，醫院由4月至今已幫港人注射了7,000多劑新冠疫苗，而院方現時供應的新冠疫苗接種名額為每日800個，名額會隨7月底開設的疫苗接種門診，陸續增加至1000個，目標為2,000個。

不過，盧寵茂坦言由於要確保已接種第一針人士，可在6星期內打第二針，故暫時會預留九成名額予接種第二針人士，稍後會再重新開放名額。

盧寵茂認為，有議員建議將本港剩餘疫苗送上深圳是好意，但並不適合，強調本港疫苗應該繼續留在香港作儲備，因為全球一針難求，「（香港）要諗下點樣提升個接種率。」

▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼

+ 7 + 7 + 7

發信停運灣仔疫苗接種中心後撤銷 林哲玄︰可能睇情況再改㗎嘛

另外，由「醫護誠信同行」營運的灣仔伊利沙伯體育館社區疫苗中心，昨晚曾傳出提早結束營運的消息，惟醫護誠信同行主席林哲玄否認。林今早強調，涉事信件屬內部文件，又指一直與行會成員林正財等人有電話聯絡，「只係傳媒好犀利，咁都拎到封信，但我哋可能睇情況再改㗎嘛。」