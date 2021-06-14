新冠疫苗｜灣仔伊館疫苗中心擬本月底停運　營運機構晚上撤銷決定

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-14 23:33

灣仔伊利沙伯體育館社區疫苗於3月29日啟用，提供復必泰疫苗接種服務。負責營運的「醫護誠信同行」主席林哲玄今（14日）向員工發信指，接種中心的使用率一直很低，承辦單位需承受龐大財政壓力，因此決定提早結束營運，該接種中心將於7月起停止服務。 不過林哲玄於晚上改稱，因應復必泰疫苗擴大接種年齡，加上市民接種態度轉趨積極，暫時取消提早關閉決定。

醫護誠信同行主席林哲玄向員工發信稱，在過去的幾個月，伊館社區疫苗接種中心在營運上遇過問題，也度過困難，是他行醫30多年來最寶貴的經驗之一。然而，接種中心的使用率一直很低，只有一周左右較為理想，承辦單位香港創新醫療學會需承受龐大財政壓力，因此決定提早結束營運，該接種中心將於7月1日起停止服務。林哲玄形容事件遺憾，醫護誠信同行作為合作伙伴，會盡力協助理順接種中心關閉工作。

林哲玄：市民接種態度轉趨積極

林哲玄回應稱，伊館接種中心每日可服務逾2,000人，現時日均僅服務400多名打針人士，供過於求。他和承辦商暫時未有計劃提供院舍或學校疫苗外展接種服務，因有關服務需在接種中心派出人手。他又稱，醫護誠信同行將繼續參與抗疫，未來仍會舉辦6至7場新冠疫苗答問大會，盡量解答市民有關疫苗的疑難，讓他們放心打針。

林哲玄於晚上改稱，今午與創新醫療學會會長劉少懷再商討，因應復必泰疫苗擴大接種年齡，加上市民接種態度轉趨積極，將繼續觀察人數，暫時取消提早關閉決定。

食衞局：未接獲相關醫護機構通知停運

食物及衞生局深夜表示，政府並未接獲相關夥伴醫護機構根據協議提出通知結束營運。就傳媒報道伊館因使用量長期偏低有意提早結束營運，政府已向有關夥伴機構了解情況，並獲悉會繼續留意疫苗接種中心使用情况，再決定下一步安排，如有更新安排，政府會適時公布詳情。現時全港共有24間疫苗接種中心提供復必泰疫苗，每日可供接種劑量超過40,000劑，政府呼籲市民善用疫苗，盡快接種。