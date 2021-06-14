新冠疫苗｜今3萬人打針按日跌四成　15人周日打針後副作用入院

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-14 23:20

新冠疫苗接種計劃踏入第109日，12至15歲少年今日（14日）起可接種復必泰疫苗，惟今日接種首劑復必泰疫苗人數不升反跌，較昨日少約3,600劑；整體接種人數只有30,500人，較昨少約四成。預約接種人數今日開始回升，共有22,500人今日預約接種，較昨日多約1,700人或近一成。 另外，昨日（13日，星期日）有15人接種疫苗後出現常見副作用而送院，當中4人留院觀察，其餘皆已出院或自行離開醫院。

打首劑復必泰少23%

截至今晚8時的過去24小時，共有約30,500人接種了疫苗，當中有23,500人接種第一劑疫苗，較昨日42,500人少39%。今日起12歲至15歲青少年可以接種復必泰疫苗，今日共有15,500人接種第一劑復必泰疫苗，數字未有因擴大接種群組而上升，反而較昨日少3,600人或23%。

至今全港已有約176.16萬人接種首劑疫苗，當中有56.4%人士接種復必泰苗、43.6%接種科興疫苗。已打針市民當中，有120萬人已打了第二劑。

預約接種人數回升 但仍處低位

預約接種疫苗數量則有回升，比昨日20,800人增約一成，今日共有22,500人預約接種，當中選擇接種復必泰有16,400，科興則有6,100人。惟整體預約數字，仍較政府於6月起推出「快打疫苗」計劃後，預約接種的高峰人數少逾一半。

▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼

+ 3 + 3 + 3

另外，昨日共有15宗接種疫苗後送院個案，他們出現常見副作用，現時情況穩定，其中6人已經出院、4人留院觀察、4人不遵從醫生勸告自行出院、一人未經診症自行離開醫院。