賞你遊2.0｜6.16起可報名　約60個新出爐行程︰觀星、跳舞﹑造紙

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-15 16:04

旅遊發展局於月初推出新一輪「賞你遊香港」活動，旅行團名額不足4日已換領完畢。旅發局今日（15日）加推第二批共約60個行程，市民可由明日（16日）起，直接向旅行社報名。新行程更包括夜觀星象﹑印度舞蹈﹑造紙、打保齡球等。與上次「賞你遊香港」的換領條件一樣，於本地零售及餐飲商戶實體商戶，消費滿800元便可換領。

可直接向相關旅行社報名

香港旅遊發展局舉辦的「賞你遊香港」，第二批約60個行程出爐，市民明日（16日）起，可直接向相關旅行社報名。而新上載的行程中，部分更加入學習元素，包括夜觀星象﹑印度舞蹈﹑造紙、打保齡球等。此外，部分行則安排參觀歷史遺跡﹑漁村文化，甚至了解網紅直播等，適合一家大小參與。惟旅行團名額有限，先到先得。

▼第二輪第二階段「賞你遊香港」旅行團資料▼

指定須用安心出行作行程紀綠

旅發局續指，市民由5月24日起，於本地零售及餐飲商戶的實體店舖，消費滿800元並儲起收據，便可換取本地遊名額一個。報市民於報名後，獲旅行社確認的市民，須向旅行社提交消費單據，亦須繳付每人100元作按金。該按金可於出發日取回。

旅發局表示，本地團包括導遊服務、交通、一餐膳食及基本保險，行程會到訪最少兩個景點。旅發局亦提醒，所有參與的團友登上交通工具，以及進入所有景點、食肆時，須用安心出行掃描二維碼以作紀錄。

▼賞你遊2.0部分本地團▼

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由天文星象導師指導拍攝天文照片

翻查網頁資料，夜觀星象為天洋旅遊有限公司舉辦的「星星物語」本地團，分別於7月2日、6日、9日、13日出發。行程包括參觀百年古宅新田大夫第，於稻香．茶居享用晚餐後，到錦田BULA Adventure Base，由天文星象導師指導辨認星座，更可親自拍攝人生第一張天文照片。

而印度舞蹈為Excella Travel (HK) Ltd舉辦的「印．導遊」本地團，分別於6月22日、28日；7月2日、7日出發。行程包括參觀跑馬地印度廟，於Spice Restaurant享用多款精美素菜及葷菜，飯後更可參加即學即跳的舞蹈班。

至於造紙為四季風旅行社有限公司舉辦的「Mamma Mia的味蕾體驗」本地團，分別於7月13日、20日、23日、27日、30日出發。行程包括到於Spasso意大利餐廳享用意式午餐，飯後到浪花花紙教室工作坊體驗造紙，最後到西九文化區欣賞維港景色。

▼記者去年11月跟隨一團「賞你遊」▼

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另外，旅發局公布5 月初步訪港旅客為5,305 人，較去年同期下跌34.8%。