賞你遊｜參加市民感覺如放監：好似解放咗咁　部份人願打針換出遊

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-06-07 20:20

旅發局推出第二輪「賞你遊香港」，今日（7日）共有8團出發。旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局現正構思推出接種疫苗獎賞計劃，已接種疫苗市民不需消費便能換取本地旅行團名額。 有市民認為接種疫苗能方便外遊，也有市民雖對旅行團感興趣，但仍對接種疫苗心存疑慮。也有旅行團導遊擔心要求市接種疫苗才能參與計劃，反而會令市民猶豫，但仍指應尊重市民個人意願。

今日第二輪「賞你遊香港」共有8團出發，一團共有21名旅客，連同工作人員則有25人。旅客上車前都會掃描「安心出行」並量度體溫，以及填寫健康申報表，旅遊巴內座位相距較遠，用餐時亦保持四人一桌。

團友：接種疫苗方便出遊

團友楊先生表示，今日旅行團讓他「人輕鬆咗，唔洗咁緊張」，「見有團報咪去囉，反正都冇地方去，我哋咪去囉！」時隔數十年再來到山頂，楊先生感慨：「變晒啦啲嘢，宜家靚好多，煥然一新！」楊先生又指，自疫情後便未有出外遠遊，「以前一家人出去玩，宜家只能限制喺香港，去到要住21日，返黎又十幾日」。楊先生稱，他目前已接種第一劑疫苗，認為能方便他外出旅遊，但疫情不容輕視，自己仍會小心不會聚集。

團友王先生、劉太表示，疫情以來他們多數時間都留在家中，盡量避免外出，劉太更稱「出去飲咖啡茶都唔敢。」今日他們一同參加旅行團，王先生稱：「好似放監咁，困咗屋企咁耐，有得出嚟行。平時去街市都驚，有得出嚟坐下車，同人打吓招呼，心情心態完全係兩回事，好似解放咗咁。」近日本港出現變種病毒個案，劉太亦頗為擔心疫情，稱「希望快啲過啦」，又指港人並非不願接種疫苗，但卻稱「都幾驚吓」，王先生稱：「有時政府宣布話啲後生打咗有事，都會影響長者心理。」認為政府應要留意宣傳接種疫苗詞句。

賞你遊香港反應熱烈 市民：會再參加

團友吳先生則對旅行團整體安排相當滿意，稱：「我哋成團都係長者，安排嘅路線、景點都唔需要我哋行好長時間，尤其是導遊，好多嘢都解釋得清楚，做得非常之好，感覺好開心。」他又指疫情以前常會外遊，足跡遍佈美、加、英倫、東南亞等地，但卻較少參與本地旅行團，認為今日的旅行相當特別。被問及會否於未來以接種疫苗形式參加「賞你遊」計劃，吳先生稱自己有長期病患，會先諮詢醫生意見再決定是否接種，但亦稱：「呢啲團我哋長者可以參加，係好開心嘅事。」

團友潘先生夫婦滿意整體旅行團安排，他們對行程中可以參觀中環大館相當感興趣，而旅程亦令他們「可以真真正正感受香港」。潘先生稱，如日後旅發局推出類似旅行團，他亦會再報名參加。

旅發局擬推疫苗獎賞計劃 導遊憂反勸退旅客

旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局現正構思推出接種疫苗獎賞計劃，考慮讓已接種至少1劑疫苗的市民，不需要消費就能免費換取「賞你遊」、「賞你住」或公海遊名額，名額將視乎市民反應而定，但預計將不少於2萬個。

旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局現正構思推出接種疫苗獎賞計劃，已接種疫苗市民不需消費便能換取本地旅行團名額。（羅君豪攝）

旅行團導遊葉小姐稱，接種疫苗「係一個趨勢」，指接種疫苗後，通關、旅遊氣泡計劃開展都都會較方便，而她目前已經接種第一劑疫苗，3日後將會接種第二劑。對於接種疫苗獎賞計劃，葉小姐擔心要求接種疫苗才能參與旅行團會令市民猶豫，但亦稱：「呢啲都係旅客嘅意願，我哋應該尊重佢哋，應該跟隨返佢哋個人意願。」

南丫島漁民文化村營運經理陳子健指，「賞你遊」雖對文化村整體收入幫助不大，但這會是「一個動力、起點，可能係疫情完結嘅訊號」，令本地人有信心參與旅遊團，對旅遊業而言是一個曙光。