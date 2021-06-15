港府收緊印尼旅客入境要求　6.21起須持72小時內陰性檢測報告

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-15 17:05

政府今日（15日）公布，將由下周一（21日）起，收緊從印尼到港人士的登機及檢疫要求，將印尼改列為A2組指明地區 ，即甚高風險地區。所有在印尼登機，或在來港前21天曾逗留印尼人士，必須持有起飛時間前72小時內檢測的陰性結果證明，並出示在港指定檢疫酒店預訂房間21日的中文或英文確認書。 根據港府針對該組別地區的要求，即使旅客已打齊針亦不能「扣疫監」，須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，而檢疫期間須接受4次檢測，其後再接受為期7天自行監察，並於抵港第26天，於社區檢測中心強制檢測。

政府今日（15日）公布，將由下周一（21日）起將印尼由改B組指明地區，列為A2 組指明地區。 （資料圖片／張浩維攝）

食衞局指，由從印民抵港人士於檢測及強制檢疫期間，發現帶有N501Y變異病毒株或相關病毒變種的輸入個案，會將現時為B組指明地區（高風險）的印尼，改為A2組指明地區（甚高風險），措施會下周一起開始生效。

抵港第26天於社區檢測中心進行強制檢測

所有從登機當天或之前21天曾逗留印尼的人士，須出示預定起飛時間前72小時內進行的 新冠肺炎核酸檢測的陰性結果證明；及出示相關到港人士在香港指定檢疫酒店，預訂房間的中文或英文確認書，其租住期為該人士抵達香港當日起計的不少於21晚。

另外，他們要於於指定檢疫酒店強制檢疫 21 天，強制檢疫期間要接受 4 次檢測，其後7天自行監察，並在抵港第26天於社區檢測中心進行強制檢測。即使已打齊兩針新冠疫苗，亦需檢疫21天。

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