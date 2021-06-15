打疫苗抽獎｜總商會送3000萬元獎品　市民登記前須打齊兩針

撰文： 陳淑霞 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-20 11:55

【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/優惠/送樓/凱滙/信和/恒基/黃金/送車/現金券/免費車票/疫苗假期】香港總商會公布大抽獎詳情，7月2日開始接受登記，18歲以上港人、並已接種兩劑疫苗，均合資格參加抽獎。總商會抽獎會共進行7次，分別於22/7、5/8、19/8、2/9、16/9、23/9、30/9舉行，市民只需登記一次便可。

香港總商會共設7輪谷針大抽獎 3名幸運兒可獲50萬元C系平治房車

總商會表示，抽獎獎品包括500張港鐵全年車票、3架C系平治房車(總值逾50萬一知部）、太古旗下商場消費券、國泰商務機票、惠康/萬寧/宜家禮券、酒店度假遊、主題公園套票、昂坪360來回纜車門票、一系列總值數百萬元的餐飲、iCable流動版通行證、購物及服務禮券、禮品套裝及其他禮品，共超過一萬份獎品，全數總值超過3000萬港元。

總商會主席王冬勝、總裁梁兆基和立法會代表林健鋒公布總商會抽獎的詳情。總商會表示，欲參與抽獎18歲香港市民，只需登記一次，如果在第一次抽獎中落空，市民會直接進行下一輪抽獎，如此類推，不用重新再登記。大部份獎品均開放予持香港身份證的居民，包括在港工作的外傭參與。

「香港做得到」大抽獎連結：www.hkgccluckydraw.com該網站將於6月29日正式上線。

▼抽獎登記三步曲一覽▼

按指示填寫手機及身分證號碼後，即完成抽獎登記。網頁會發出確認通知，表明「登記完成，祝你健康及好運！」。(大抽獎網頁截圖)

▼打疫苗抽豪宅凱滙現場登記情況▼

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▼打疫苗抽豪宅凱滙10件事▼

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市民需要到抽獎專設網頁登記參加抽獎。（網頁截圖）

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼

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▼凱滙3座極高層D室一房單位直撃▼

若不懂得使用電腦自行上網登記，亦可以到10個信和旗下商場，如奧海城、藍灣廣場、荃新天地等的指定櫃位，由抽獎活動大使協助進行網上登記。

▼抽凱滙活動大使助填表物業專櫃▼

登記時，參加者只需要提供手提電話號碼及身份證號碼，毋須提交接種疫苗記錄。抽獎會在9月8日中午12時正舉行，成功得獎者亦會在抽獎日起計10日內，以電話及短訊方式獲個別通知，領獎時才需要出示針卡正本或電子版本，並向主辦單位提供書面同意，以向政府核實接種疫苗記錄。

▼5月28日信和與華置公布打疫苗抽豪宅凱滙▼

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