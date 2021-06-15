法國電力：台山核電站惰性氣體濃度增加　港府：處於安全狀態

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-15 19:36

美國CNN昨（14日）報道法國核電企業「法馬通」（Framatome）本月初去信美國政府，指其有份營運的台山核電廠有「即時輻射威脅」，但中方修改核電廠外輻射檢測的合格標準，以避免停工。 「法馬通」的母公司法國電力集團（EDF）同日證實，台山核電廠一號反應堆主迴路（primary circuit）中的「某些惰性氣體」（certain noble gases）濃度增加，並指是一種已知現象，在反應器操作程序中已研究及設定規限。 有核能專家懷疑，上述情況與燃料棒裂縫滲漏有關，或涉及物料、組裝問題、在反應堆運作期間令燃料棒破裂，建議先停機徹查。

法馬通聲明：正在安全參數範圍內運作

台山核電廠由中國廣核集團與法國電力公司投資設立，擁有權分別佔7成及3成，法馬通參與設計台山核電站兩台發電機組。法國電力集團稱，已要求召開台山核電站合營公司的特別董事會，並提供一切相關數據予管理層查閲，以作出必要決定。

法馬通亦發聲明指，正支援解決核電廠的性能問題。根據現有數據，核電廠正在安全參數範圍內運作，而團隊正在與相關專家合作，評估有關情況，並提出解決方案解決任何潛在問題。

台山核電合營有限公司6月13日晚上發稿指，目前連續監測環境數據顯示，核電站同周邊環境指標正常。（台山核電合營有限公司網站圖片）

專家懷疑燃料棒現滲漏

有不具名的核能專家解釋，反應爐中的燃料棒，有外殼包圍防止輻射大量外洩，但當外殼有缺陷，例如物料及組裝問題，或在反應堆運作期間令燃料棒破裂，會令反應爐中的輻射增加。他稱，若輻射仍停留在爐中沒有外洩，可待其輻射減弱到某個程度再排放；但若已外洩到環境中，則難以解決。

他認為目前仍未能求證出事原因是否與燃料棒包裝問題有關，最謹慎做法是停機調查。他估計目前即時危險未必很大，但該廠聲稱核電機組設計先進，但現予人感覺兒戲，加上發放資訊有限及監管機制不太好，令港府更難求證及監察。

環保團體綠色和平表示，現階段資訊不足以判斷事件性質及其實質影響，但對於報道提到放射性物質水平上升表示擔憂，在進一步了解更多相關資訊同時，呼籲各方面以保障公眾安全為本，提高透明度，盡快公開相關信息。

林鄭月娥表示，港府有持續的監察制度，檢視香港境內的核輻射有否超標。（梁鵬威攝）

港府今主動聯絡內地部門

特首林鄭月娥今早表示，兩地之間設有恆常機制，探討核標準問題，特區政府今日亦會主動聯絡廣東省有關部門，有任何新發展會向大眾公布。她又指，港府有持續的監察制度，檢視香港境內的核輻射有否超標，包括香港天文台及水務署。

保安局：台山核電狀況無觸及通報機制

保安局表示，昨日和今日均有就事件聯絡相關內地部委，從國家核安全局得知，台山核電站目前處於安全狀態，確定沒有向環境產生任何放射性洩漏，對環境沒有影響。該局又引述台山核電合營有限公司亦表示，根據目前的連續監測環境資料，台山核電站及周邊環境指標正常。發言人指，台山核電站的狀況沒有觸及相關的通報機制。

該局表示，港府與廣東省核應急委員會辦公室有緊密的合作和溝通，並已訂立相關通報機制，政府機重視核電安全，已建立常設監測系統，包括香港天文台的輻射監測網絡、水務署的水質污染監測系統，以及食物環境衞生署的食物監測措施等，以監測環境、水和食物的輻射水平。天文台的輻射監測網絡由12個監測站組成，不停監測香港的環境輻射水平，亦利用不同的儀器作其他方面的環境輻射監測工作，以判別是否有異常的輻射水平。根據天文台的輻射監測結果，香港的環境輻射水平在過去一年一直維持正常。