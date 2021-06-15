強制檢測｜帶變種病毒天水圍母親曾到3處要覆檢　8學校爆流感上榜

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-15 23:37

政府今日（15日）表示，由於早前有本地個案涉及變異病毒，於指定期間曾身處3個地方的人士需再次檢測，包括大埔超級城「牛陣」、大埔順福護老院，涉事者為感染變種病毒的天水圍天盛苑的少女的母親。

此外，再有8間學校爆發上呼吸道感染或流感，相關學校或指明級別被納入強制檢測公告，上述人士須於6月17日（本周四）或之前接受檢測，包括彩虹天主教甘霖幼稚園及九龍塘畢架山小學二年級等。

再次檢測的指明地方：

相關人士須於6月17日或之前接受檢測：

(1) 任何在5月28日上午9時至下午2時期間，曾身處大埔政府合署 4 樓北大埔社會保障辦事處超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

(2) 任何在5月28日中午12時至下午6時期間，曾身處大埔超級城 B 區2樓牛陣(大埔超級城)超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

(3) 任何在5月28日中午12時至下午6時期間，曾身處大埔商業中心1字樓順福護老院超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

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爆發上呼吸道感染或流感的學校：

任何在6月2日至6月15日期間，曾身處任何下列地方超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於6月17日或之前接受檢測。若選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於6月19日或之前交回。

(1) 屯門香港聖公會聖西門大興幼兒學校

(2) 屯門建生浸信會白普理幼兒園

(3) 旺角香港保護兒童會香港空運業界嬰兒園

(4) 東涌浸信會幼稚園

(5) 沙田港九街坊婦女會孫方中幼稚園(穗禾苑)/幼兒園

(6) 彩虹天主教甘霖幼稚園

此外，在6月2日至6月15日期間，於以下學校就讀指明年級的學生，以及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於6月17日或之前接受檢測。

(1)九龍塘畢架山小學二年級

(2)清水灣道12號基督教宣道會宣基小學(坪石)三年級